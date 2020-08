PSG - Bayern : Mbappé va rendre hommage à Ribéry

Dimanche soir, Kylian Mbappé va avoir l’occasion d’inscrire peut-être une première Ligue des Champions à son palmarès. Une C1 qui viendra se rajouter à la Coupe du Monde 2018 acquise avec l’équipe de , le tout à seulement 21 ans ! Ce succès peut le faire entrer dans une autre dimension que celle dans laquelle il est déjà.

Oui, Mbappé est une superstar du ballon rond et son règne ne fait que commencer. A l’occasion de cette finale, l’attaquant tricolore va porter une paire de crampons spéciale pour l’occasion. Mais surtout avec une valeur sentimentale puisque le gamin de Bondy a une histoire particulière avec ce Mercurail Superflu 7 Elite Rosa.

"En 2008, mes parents ont économisé un trimestre pour m’offrir la première édition de la Mercurial Pink Panther portée par le grand Franck Ribéry. Je porterai la nouvelle version de ce modèle en finale de la Ligue des Champions", a-t-il écrit sur ses réseaux.

