PSG-Bayern, Kylian Mbappé : "J'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays"

Le PSG pourra compter dimanche (21 h) sur un Kylian Mbappé en bonne forme face au , en finale de la . En conférence de presse, l'attaquant parisien a assuré qu'il se sentait de mieux en mieux au fil des jours, après avoir été victime d'une entorse fin juillet.

Partagez-vous l'avis de Kingsley Coman qui dit qu'il faudra 5-10 ans pour juger que le PSG est bien dans la cour des grands ?

Kylian Mbappé : Chacun se fait son avis. Je pense que sa réponse était assez fade. Demain (dimanche), c'est une belle occasion de rentrer dans le cercle des grands d'Europe. Mais ce sont les gens qui parleront pour nous. On n'a pas besoin de revendiquer certaines choses. On connaît nos qualités, on connaît la croissance du club. On est concentré sur demain et on fera des débats plus tard si vous voulez.

Comment devez-vous aborder cette finale ?

Je pense qu'il faut être assez décontracté et concentré sur l'objectif. C'est une finale et si vous êtes concentrés trop tôt, vous refaites le match une fois, deux fois, trois fois. Il faut être proche du groupe, tous ensemble, unis et rigoler, puis entrer doucement dans la finale, parce qu'une fois qu'on sera rentré dans la finale, on ne pourra plus en sortir.

"J'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire du PSG"

Qu'est-ce que ça implique pour vous d'avoir l'opportunité de remporter la Ligue des champions avec le PSG ?

J'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays et l'histoire du PSG. Demain, c'est une nouvelle occasion. C'est exactement pour cela que je suis venu ici. Depuis mon arrivée en 2017, on a connu plusieurs désillusions. On est en finale. Je n'ai pas lâché, on n'a pas lâché. Ce serait une superbe récompense de remporter la Ligue des champions avec un club français. Gagner demain serait incroyable et un grand accomplissement.

Le fait de jouer contre le Bayern et un grand gardien comme Neuer vous motive-t-il davantage ?

Bien sûr. Neuer est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du foot. Mais pour être parmi les meilleurs, il faut battre les meilleurs. On verra comment ça va se passer demain.

Le fait que la C1 se dispute sur un format en "Final 8" change-t-il quelque chose à la saveur de cette compétition ?

Ça reste la plus grande compétition en club. On aurait aimé que nos supporters soient là, et on sait qu'ils nous soutiennent. Mais ça reste la Ligue des champions. On sent l'intensité et cette tension. Tout le monde veut gagner. On se souviendra de ce format très longtemps, et on sait que cette édition est très importante parce qu'on s'en rappellera dans l'histoire.

"Tuchel est un très grand entraîneur"

Avez-vous un rituel particulier pour préparer un match comme celui-là ?

C'est très spécial. Je me concentre vraiment au dernier moment. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être concentré trop tôt. Je n'ai pas de rituel particulier. J'aime être avec mes amis, avec le groupe, faire des petites blagues avant de rentrer dans le match.

Comment vous sentez-vous physiquement ? Et que vous inspire cette équipe du Bayern ?

Plus les jours avancent, plus je me sens mieux. Le fait de jouer cette demi-finale m'a fait du bien. Le Bayern est une grande équipe. Elle aime imposer son schéma de jeu. On est contents de jouer contre équipe comme celle-là et on est pressés d'être à demain.

Que pouvez-vous dire sur Thomas Tuchel et allez-vous jouer pour lui aussi ?

Complètement ! Les joueurs sont derrière le coach. J'ai lu pas mal de choses comme quoi il ne maîtrisait pas son vestiaire, il ne savait pas gérer les égos. C'est une saison extraordinaire, la meilleure. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas cette saison, mais ça arrive à n'importe quel entraîneur. On le voit juste davantage à Paris, c'est tout. Mais c'est un très grand entraîneur et demain on jouera aussi pour lui.

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.