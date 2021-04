PSG-Bayern, Flick : "Mbappé va remporter le Ballon d'Or un jour"

L'entraîneur du Bayern Munich a encensé Kylian Mbappé et a insisté sur l'importance de se qualifier pour la demi-finale de Ligue des champions.

Le Bayern Munich espère prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mardi soir. Mais les Bavarois seront privés de plusieurs joueurs dont Robert Lewandowski, déjà forfait lors du match aller, et Niklas Süle. En conférence de presse, Hansi Flick a avoué qu'il allait devoir composer son équipe comme un puzzle avec les nombreuses absences dans son effectif.

"Ce n'est pas si facile pour le staff d'avoir autant de joueurs touchés, blessés ou atteints du coronavirus. Goretzka et Lucas Hernandez feront partie du groupe. Tous ceux présents à l'entraînement devraient faire partie du groupe comme Boateng et Coman. J'ai aimé les puzzles petits. Nous connaissons les joueurs disponibles et nous décidons des postes où ils évolueront. Mais on décide le jour du match même si on sait à 90% ce que l'on va faire. On sait comment on veut jouer et c'est parfois plus difficile de décider quand on a beaucoup de joueurs à disposition ", a expliqué l'entraîneur du Bayern Munich.

Hansi Flick a admis que son équipe va devoir mieux exploiter ses occasions pour espérer se qualifier : "On doit s'améliorer demain face au but. On va tout donner pour nous qualifier. On reste positif. Dès mercredi malgré la déception du résultat on était tournés vers le retour. On doit être au moins aussi efficace demain que le Paris Saint-Germain à l'aller. C'est dans la tête de tout le monde mais on doit se concentrer sur notre mission".

"Pousser le PSG à faire des erreurs"

"On doit les pousser à faire des erreurs. On doit bloquer le centre du terrain et faire un bon travail défensif. On doit marquer au moins deux buts. C'est une tâche très difficile mais c'est aussi pour ces matchs que l'on aime le foot. On essaiera de créer la surprise demain à Paris. Nous sommes toujours concentrés sur notre job. On serait contents de nous qualifier et déçus en cas d'échec. Nous sommes concentrés sur notre job en Ligue des champions et en Bundesliga ", a ajouté le technicien allemand.

L'entraîneur du Bayern Munich a encensé Kylian Mbappé : "Comment arrêter Kylian Mbappé ? On a joué pour la deuxième fois contre Paris. On essaye de fermer les trajectoires et de l'empêcher d'avoir de la place dans l'axe du terrain. Je suis sûr qu'il aura un jour le Ballon d'Or. Il est super rapide. Il a une super technique. Il marque beaucoup de buts, pour son âge il est très mature. J'aime aussi Neymar qui trouve des solutions en un contre un, c'est extraordinaire avec le ballon".

Hansi Flick est revenu sur ses critiques à l'encontre de sa propre équipe : "Sané peut faire des différences. Il a eu du mal à entrer dans l'équipe à cause de sa longue blessure. Maintenant il est bien. C'est un joueur qui peut retourner la situation. Cette saison on a gagné trois titres et on peut être champion et nous qualifier en demi-finale. Mes propos ce n'était pas une critique contre les joueurs arrivés. Au contraire je voulais dire que l'équipe était très forte cette année. Demain on veut se qualifier et aussi gagner le championnat".