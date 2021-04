PSG-Bayern, Kimmich confiant : "Nous sommes la meilleure équipe"

Le milieu de terrain allemand croit fortement à la qualification du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions.

Surpris à domicile par le Paris Saint-Germain mercredi dernier, le Bayern Munich compte bel et bien renverser la vapeur mardi soir au Parc des Princes. Après avoir subi leur premier revers en deux ans en Ligue des champions, le Bayern Munich va tout faire pour s'imposer et se qualifier pour le tour suivant. Les Bavarois, champions d'Europe en titre, n'ont pas dit leur dernier mot et veulent absolument remporter de nouveau la C1 cette saison.

Dans un entretien accordé au site officiel du Bayern Munich, Joshua Kimmich s'est montré très confiant quant aux chances de son équipe avant le match retour : "Pourquoi va-t-on se qualifier ? Parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous réussirons. Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n’a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour".

"Cela va dépendre beaucoup de notre état d'esprit, mais aussi de notre efficacité. À l'aller nous avons fait preuve d'un bon état d'esprit, mais nous n'avons pas été assez efficaces. Cette fois il nous faut les deux. Ils ont été dangereux trois fois et ils ont marqué trois fois. À part ça, je ne me rappelle pas de beaucoup d'occasions des Parisiens. En général, notre équipe avait plus le ballon et était impliquée sur davantage d'occasions. Il faut maintenant réussir à profiter de ces opportunités", a ajouté l'international allemand.

"C'est plus facile de jouer à l'extérieur sans supporters dans le stade"

Joshua Kimmich a admis que l'importance de recevoir au match retour était réduite sans les supporters dans les stades : "Cela dépend de tout le monde dans notre équipe, pas seulement de moi. Chaque joueur doit devenir un leader dans ce match, tout le monde doit montrer une mentalité et avoir une conviction absolue. Et puis il faut frapper quand l'occasion est là ! En général, vous préférez jouer à domicile car vous y connaissez tout : le terrain, le stade, les vestiaires - vous êtes là dans un environnement familier. C'est comme ça pour le PSG à Paris, je pense aussi. Bien sûr, c'est un avantage pour l'équipe à l'extérieur s'il n'y a pas de fans - au moins, vous n'avez plus d'inconvénient, comme c'était le cas lorsque les fans étaient là".

L'Allemand a déjà connu une situation similaire lorsque le Bayern Munich s'était rendu à Madrid après une défaite en demi-finale aller de C1 en 2018, et espère faire mieux cette fois-ci : "Je me souviens encore très bien de la situation à Madrid. Nous avons joué un très bon match là-bas aussi, mais nous n'avons pas été assez efficaces. J'espère que nous en avons tiré des leçons et que nous avons grandi un peu. À l'époque, nous n'étions pas la moins bonne équipe sur les deux matchs, mais nous ne sommes pas allés plus loin. Cette fois, nous étions la meilleure équipe au match aller, mais nous avons perdu. Néanmoins, tout est toujours possible - et Paris le sait aussi".

Le Bayern Munich a effectivement grandi depuis cette époque, tout comme Joshua Kimmich. Entre temps, le champion d'Allemagne en titre a été sacré champion d'Europe et l'équipe de Hansi Flick est une machine bien rodée puisque les cadres de l'effectif sont présents au club depuis plusieurs années. Avec les départs d'Alaba et Boateng en fin de saison, le Bayern Munich espère conclure un cycle faste avec un nouveau sacre européen, mais pour cela, il faudra déjà faire tomber le PSG.