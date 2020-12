PSG-Basaksehir (5-1) : le chant du "Ney"

Auteur d'un triplé mercredi contre Basaksehir (5-1), Neymar a ébloui le Parc des Princes de toute sa classe.

Nous avions tous besoin d'un petit peu de douceur. De jeu. D'amour pour le ballon, après les incidents de mardi, et les supposées insultes racistes prononcées à l'encontre de Pierre Webo, l'adjoint d'Okan Buruk. Neymar s'est chargé de nous vendre du rêve, rendant la soirée plus agréable dans un Parc des Princes plongé dans un froid glacial. Tout simplement irrésistible, Neymar a régalé ce mercredi contre Basaksehir (5-1).

Dans un rôle d'électron libre qu'il affectionne tant, le Brésilien a joué les métronomes à la perfection, signant par la même occasion son troisième triplé en . Le second avec le PSG après celui réalisé en octobre 2018 face à l'Etoile Rouge de Belgrade.

L'ancien Barcelonais a d'abord trouvé le chemin des filets sur un festival ponctué d'une frappe aux abords de la surface, pied ouvert, dans la lucarne opposée (1-0, 21e). Il a ensuite profité d'un service de Kylian Mbappé pour venir glisser le ballon entre les jambes du gardien (2-0, 38e). Puis, avant la pause, en guise d'acte solidaire, le "Ney" a laissé Mbappé tirer le penalty qu'il venait lui-même d'obtenir après l'intervention du VAR, permettant à "KMB" de briser une série d'un an sans marquer en Ligue des champions (3-0, 42e). Peut-être son plus beau geste de la soirée. Au moins le plus symbolique.

On aurait pu imaginer que Neymar baisse le pied après la pause. Pas vraiment. Profitant d'un relais avec Angel Di Maria, entré à la mi-temps, le meneur de 28 ans a une nouvelle fois mis à terre la défense stambouliote d'un tir lumineux des 20 mètres (4-0, 50e).

Suffisant pour lui ? Non. Son altruisme a été récompensé sur le cinquième but parisien, lorsqu'il a servi dans l'espace Di Maria, passeur décisif pour le doublé de Mbappé (5-1, 62e). Il n'a pas été loin non plus d'offrir un triplé à l'international français lorsque ce dernier a buté sur Meret Günok alors qu'il arrivait seul face au portier adverse (72e).

Qu'on se le dise, c'est un excellent Neymar qui était sur la pelouse du "Parc" mercredi. Le Neymar des grands soirs.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.