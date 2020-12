PSG-Basaksehir : Kylian Mbappé met fin à un an de disette en Ligue des Champions et déloge Messi

Buteur sur penalty, Kylian Mbappé a mis fin à une série de neuf matches sans marquer en Ligue des Champions et bat un nouveau record.

Et si Kylian Mbappé aimait bien les clubs turcs ? Buteur pour la dernière fois en Ligue des Champions contre , l’attaquant du PSG a mis fin à sa disette contre l’ , ce mercredi soir. Pratiquement un an jour pour jour après son but contre l’autre équipe stambouliote.

Incapable de marquer lors des neuf derniers matches parisiens dans la compétition reine, Mbappé était sous le feu des critiques depuis quelques semaines. Moins décisif et cherchant à forcer un peu trop la décision, il semblait frustrer par cette situation. Et ce n’est pas son occasion à la 18eme minute qui allait le rassurer.

Parfaitement lancé par Alessandro Florenzi, le champion du monde 2018 avait enfin ce 20eme but en Ligue des Champions au bout du pied. Mais un petit rebond juste avant sa reprise l’a vu propulsé son tir au-dessus de la barre stambouliote.

Une semaine parfaite pour Mbappé

Heureusement pour le PSG, Neymar vole depuis quelques matches et a rapidement débloqué la situation avec un doublé en l’espace de quelques minutes. Mais dans cette rencontre marquée par les supposés propos racistes du quatrième arbitre la veille, Mbappé se devait de retrouver la confiance. Et ses coéquipiers en ont été conscient, notamment le Brésilien.

Alors qu’il avait l’occasion de signer un triplé en une seule mi-temps, le meneur de jeu a joué les grands seigneurs sur le penalty sifflé pour le PSG. Il a laissé le ballon à Mbappé qui n’a pas tremblé. Son sourire au moment de voir le ballon transperser les filets adverses a montré son soulagement.

C’est finalement une semaine historique pour l’ancien attaquant de l’AS . Après avoir franchi la barre symbolique des cent buts avec le PSG durant le week-end, il s’offre désormais un nouveau record. Celui de joueur le plus jeune à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des Champions. A 21 ans et 11 mois, il supplante un certain Lionel Messi qui avait atteint ce chiffre à 22 ans et 8 mois. Critiqué, frustrant par moment, Kylian Mbappé montre bien qu'il a du caractère et qu'il fait partie des plus grands.