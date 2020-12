PSG-Basaksehir : des banderoles en soutien à Pierre Webo

Des banderoles en soutien à Pierre Webo ont été déployées ce mercredi au Parc des Princes pour le match opposant le PSG à Basaksehir (18h55).

Avant PSG-Basaksehir ce mercredi (18h55), les supporters parisiens ont déployé deux banderoles dans le virage Auteuil afin d'apporter leur soutien à Pierre Webo, l'adjoint d'Okan Buruk qui aurait été victime d'insultes racistes de la part du quatrième arbitre, Sebastian Coltescu, mardi soir.

"Soutien à M. Webo... Fiers des joueurs... Contre le racisme. Paris uni contre le racisme", peut-on lire sur une première banderole. Sur la seconde, il est écrit "Paris uni contre le racisme".

« Soutien à M. Webo... Fiers des joueurs... Against racism »



« Paris uni contre le racisme »#PSGIBFK @goal pic.twitter.com/ZOFpRaJwWD — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 9, 2020

L'UEFA a également installé une banderole dans la tribune qui fait face à l'entrée des joueurs, indiquant en français "non au racisme", et en anglais "no to racism". Sur la banderole de l'instance européenne, on retrouve les logos des deux clubs et le logo de la Champions League.

Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a réagi à la banderole des supporters franciliens sur son compte Instragram, validant cette initiative.

Rappelons que l'UEFA a décidé de remplacer intégralement le corps arbitral pour le match qui se jouera ce mercredi au Parc des Princes. Seuls les arbitres à l'assistance vidéo ont été maintenus. Le carton rouge infligé à Pierre Webo a lui été suspendu.

L'ancien international camerounais pourra prendre place sur le banc de Basaksehir.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.