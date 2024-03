PSG - Barça, Xavi renvoie l'ascenseur à Luis Enrique

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a répondu aux propos de Luis Enrique sur ses joueurs à quelques jours du choc contre le PSG.

Le choc PSG – Barça sera certainement l’un des plus suivis des quarts de finale de Ligue des Champions. En tout cas, c’est celui qui suscite le plus de réactions depuis la fin du tirage au sort. Entre anciens et actuels joueurs, tout le monde s’y met et les entraineurs également en font de même. Ce vendredi, celui du Barça, Xavi a d’ailleurs répondu à la dernière sortie de son homologue du PSG, Luis Enrique sur cette double confrontation.

Les joueurs du Barça qui ont séduit Luis Enrique

La trêve internationale n’a pas réussi à faire ombre au choc entre le PSG et le PSG. C’est justement lors de la fenêtre de la Fifa que Luis Enrique est revenu sur ces retrouvailles avec son ancien club lors d’un live Twitch. Interrogé sur des joueurs du Barça qui auraient pu être titulaires dans son équipe, l’entraineur du PSG n’a pas été évasif pour une fois.

« Combien de joueurs du Barça seraient titulaires au PSG ? Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gündogan, Yamal, Lewandowski sans aucun doute. Et pas seulement au PSG, mais aussi à City, au Bayern, à Arsenal », a déclaré le coach parisien il y a quelques jours à ses fans.

Xavi voit également des joueurs du PSG au Barça

Les propos de Luis Enrique ont résonné dans toute l’Espagne et n’ont certainement pas échappé à Xavi Hernandez. En conférence de presse ce vendredi en marge du match contre Las Palmas, le technicien catalan a été confronté à la même question dans le sens opposé. Même s’il a évité de sortir des noms, Xavi a reconnu que plusieurs joueurs du PSG avaient également leur place au Barça.

« Beaucoup de joueurs du PSG pourraient jouer pour le Barça, beaucoup ont un niveau similaire. De la même manière que Luis Enrique a dit que beaucoup de joueurs du Barça pourraient jouer là-bas, beaucoup de là-bas pourraient aussi jouer ici », a lâché le coach du Barça.