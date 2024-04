PSG – Barça, les 11 joueurs sous la menace d'une suspension

Plusieurs joueurs du Barça et du PSG sont sous la menace de manquer le match retour des ¼ de finale retour entre les deux formations.

Un des duels chocs des quarts de finale de Ligue des champions cette saison : le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Prévu pour ce mercredi 10 avril 2024 au Parc des Princes, ce match aller pourrait fixer certains joueurs des deux clubs sur leur sort pour le compte de la manche retour. En cas de biscotte jaune ce mercredi, plusieurs joueurs du Barça comme du PSG manqueront le retour dans une semaine.

Trois joueurs du PSG menacés

S’ils sont au total 11 joueurs des deux clubs qui devraient se retenir, on note seulement trois joueurs qui sont sous la menace d’une suspension pour la manche retour des quarts de finale entre le FC Barcelone et le PSG, prévue le 16 avril prochain.

En effet, on note le défenseur central (polyvalent) de l’Equipe de France, Lucas Hernandez. Membre très important dans l’effectif de Luis Enrique au sein du club de la capitale française, l’ancien de l’Atlético Madrid et du Bayern Munich a déjà été averti à Milan (défaite 2-1 du PSG) et à Newcastle (défaite 4-1 du PSG) en phase de groupes. On note également Milan Skriniar et Manuel Ugarte, qui sont menacés.

Huit joueurs du Barça sous la menace

Même si ce n’est pas une bonne nouvelle, le PSG se réjouit de n’avoir pas eu assez de cadres menacés. Mais de son côté, le Barça a de quoi s’inquiéter. Puisque parmi les huit joueurs qui sont menacés dans son effectif, Xavi Hernandez compte plusieurs cadres. Ceux-ci doivent se méfier et éviter tout avertissement ce mercredi au Parc des Princes afin de jouer le match retour au Stade olympique Lluís Companys dans une semaine, le mardi 16 avril (21 heures).

Entre autres joueurs barcelonais sous la menace, on peut citer Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ronald Araujo. Même s’il est encore incertain pour le choc de ce mercredi au Parc des Princes, Frenkie de Jong est aussi concerné, tout comme ses coéquipiers João Félix, Sergi Roberto, Andreas Christensen, et Ferran Torres.