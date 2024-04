PSG – Barça : Les propos étonnants de Danilo

Le milieu de terrain du PSG, Danilo Pereira, s’est exprimé mardi sur le choc à venir contre le Barça.

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Barcelone mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. En prélude à ce choc tant attendu, Danilo était en conférence de presse ce mardi à l’instar de Luis Enrique. Si l’entraineur parisien a évoqué entre autres sa différence de style avec Xavi, le milieu de terrain portugais s’est, lui, exprimé sur le statut de favori entre le PSG et le Barça.

Danilo et le PSG ne ressentent aucune pression

Il ne reste que 24 heures avant le coup d’envoi du choc PSG – Barça. Cependant, les déclarations des acteurs des deux équipes depuis plusieurs semaines ont fait monter la pression du côté des joueurs. Mais celle-ci a baissé dans le rang des Parisiens grâce à l’apport de Luis Enrique.

« Oui, je sens que la pression est un peu différente car le coach nous transmet de la sérénité, du calme. Je pense que c'est important pour des matchs comme ça. On doit être tranquille. Le coach donne la chance de jouer à tout le monde. C'est ce que nous voulons les joueurs. L'état d'esprit s'est amélioré, ça se voit dans les matchs. Même quand ça ne se passe bien, on arrive à relever la tête », lance Danilo Pereira.

Danilo cash sur le statut de favori entre le PSG et le Barça

La question qui se pose surtout depuis la fin du tirage au sort des quarts de finale, c’est celle du favori de cette affiche. Si pour certains, le Barça part favori au vu de son expérience en C1, pour d’autres, le PSG part avec un avantage avec la présence d’une vedette comme Kylian Mbappé dans son équipe. Pour Danilo par contre, il n’y aucun favori dans ce match.

« Il n'y a pas de favori. Ce sont deux équipes de haut niveau. Barcelone, avec cinq Ligues des champions, on pourrait dire que ce sont eux les favoris. Mais c'est une confrontation à élimination directe. Il n'y a pas de favoris, ça se joue sur le terrain. Le groupe est tranquille, on sait que c'est un match difficile, qu'on doit gagner. On doit éliminer une grosse équipe. On doit arriver avec beaucoup de sérénité. C'est comme ça qu'on arrivera à faire de grandes choses. C'est un match spécial car les deux clubs sont d'un niveau mondial, il y a eu beaucoup de transferts ces dernières années. Personne ne veut perdre ce match, on fera tout pour faire plaisir à nos supporters », explique l’international portugais.