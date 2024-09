PSG - Barça, l’échange incroyable

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain prépareraient un échange incroyable pour les mois à venir.

Le mercato estival a pris fin depuis le 30 août dernier. Le FC Barcelone, n’ayant pas réussi à atteindre ses objectifs lors du marché, a des plans pour l’avenir. En effet, le club vice-champion d’Espagne vise un joueur du Paris Saint-Germain. Pour convaincre Paris, les Culés veulent inclure l’un de leurs cadres devenu indésirables.

Deco défend l’effectif du Barça

Alors qu’ils ont ciblé plusieurs joueurs cet été, seuls deux footballeurs ont posé leurs valises en Catalogne. Contrairement à Nico Williams, qui a snobé les Culés pour rester à Bilbao pour une saison supplémentaire dans le club basque, Dani Olmo et Pau Víctor ont débarqué à Barcelone respectivement en provenance du RB Leipzig et de Gérone. Alors que les suiveurs du club estiment que l’effectif est un peu juste, le directeur sportif du Barça s’est défendu.

« Je ne pense pas. N’oublions pas que nous avons Gavi, Frenkie (de Jong), qui continue de récupérer. Nous avons Ronald Araujo, Christensen. Quand ils reviendront, le problème sera pour l’entraîneur car ils ne pourront pas tout jouer. Je pense que l’année dernière, nous avions un effectif plus grand. Cette année, Hector et Sergi Domínguez peuvent jouer… ils ont fait un pas en avant », avait confié Deco, mardi, dans une interview au site du Barça.

Vers un échange de Jong - Ruiz ?

Mais le Barça continue de chercher des renforts dans l’entrejeu. Et un joueur du PSG, notamment Fabian Ruiz, serait dans le viseur de la formation catalane. Même si les Culés comptent sur le retour de Frenkie de Jong, ils n’envisagent pas pour autant le garder. Le Néerlandais, qui a été associé à quelques écuries lors de ce mercato estival, devrait être vendu prochainement.

En effet, selon les informations du média espagnol Estadio Deportivo, le Barça envisage de se servir de Frenkie de Jong comme monnaie d’échange pour attirer le milieu central espagnol du PSG, qui ne fait plus partie des plans de Luis Enrique malgré un Euro satisfaisant. De son côté, Sport précise que les relations entre le milieu de terrain néerlandais et le Conseil d’Administration du Barça se sont détériorées ces deux dernières années. Un départ est le plus probable. Ruiz serait le profil idéal pour le remplacer.

Reste à savoir si le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par le profil du Batave, qui se blesse souvent ces dernières années, lui qui a été associé au club francilien ces derniers mois.