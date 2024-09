Nico Williams, la décision radicale

Après l’échec de son transfert au Barça, Nico Williams prend une décision forte pour son futur à l’Athletic Bilbao.

Nico Williams au FC Barcelone. Ce fut l’un des dossiers chauds du mercato estival, qui venait de fermer ses portes. Mais l’ailier espagnol n’a pas bougé de Bilbao après des semaines de spéculations selon lesquelles le joueur va signer chez les Culés.

Nico Williams, la porte reste ouverte

Révélation de l’Euro 2024 en Allemagne, Nico Williams a brillé dans le couloir gauche de la Roja dirigée par Luis de la Fuente. Sous le charme de l’attaquant, Joan Laporta a fait de Nico sa priorité pour les Culés sur l’aile gauche. En dépit de tous les efforts des dirigeants catalans pour boucler le dossier, cela n’a pas fonctionné. Finalement, Williams est resté dans son club où il a même hérité d’un nouveau numéro de maillot.

Getty/GOAL

Mais le joueur ne ferme pas la porte à un départ l’été prochain vers le Barça. « J'ai décidé de rester ici un an de plus. Je suis parti en vacances et beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler. Une fois arrivé, j'ai eu une conversation avec mes parents et mon frère et nous avons décidé que la meilleure chose était de continuer pendant encore un an. Mon cœur appartient à l'Athletic, mais personne ne sait ce qui va se passer dans le futur », avait-il confié récemment.

L'article continue ci-dessous

Une saison, pas plus !

Alors qu’il a promis à son frère Iñaki et son entourage qu’il ne bougera pas cet été, le joueur de 22 ans a respecté sa parole en continuant l’aventure. Alors que les médias espagnols avaient indiqué que le Barça avait définitivement fermé la porte à une probable arrivée de Williams en Catalogne, ce ne serait pas le cas, finalement.

Getty

Selon Sport, le FC Barcelone n’a pas renoncé à son projet de recruter Nico Williams. Le média souligne que les Culés reviendront à la charge pour l’ailier espagnol pour qui ils étaient prêt à s’endetter pour acheter. Dans le même temps, le quotidien catalan précise que Nico Williams ne veut pas faire une saison de plus à Bilbao.

Le joueur ne voudrait pas non plus entendre parler de renouvellement de son contrat, qui court jusqu’en 2027.