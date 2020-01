PSG, Aouchiche : "Je veux rester et tout gagner"

Le jeune milieu de terrain espère avoir sa chance avec le club de la capitale et a affiché ses ambitions pour le futur.

Titularisé face à Metz en début de saison et apparu plusieurs fois dans le groupe professionnel avec le en , Adil Aouchiche a crevé l'écran lors de la U17 en novembre 2019 dans laquelle la a terminé à la troisième place. Désormais, le milieu de terrain veut se faire une place dans son club formateur. Dans une interview accordée à Le Parisien, Adil Aouchiche a confirmé qu'il souhaite s'inscrire dans la durée avec le PSG et est très ambitieux.

"Mon futur proche au PSG ? Oui, même si on ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Mais à l’instant T, j’ai envie de tout gagner avec le PSG. Ce serait incroyable. Je sais que c’est possible de s'imposer. Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l’exemple. À moi de suivre ses traces. Tanguy Kouassi a fait trois matchs, dont un en . C’est incroyable pour lui et on est très fiers. Cela montre qu’un Titi peut jouer de gros matchs", a indiqué le milieu de terrain du PSG.

"Mes rêves commencent à se réaliser"

L'article continue ci-dessous

"Le coach n’hésite pas à faire jouer des jeunes et à les faire grandir. Il l’a fait avec Colin Dagba, il le fait de plus en plus avec nous. Chacun a sa chance. Peut-être l’aurai-je aussi. Au PSG, tout est possible. J’aimerais rester dans le groupe pro, entrer en cours de jeu, voire débuter certains matchs. Du temps de jeu, j’en veux. Il faut que j’essaie d’en gagner un peu, même si c’est compliqué à ce moment de la saison, notamment avec la Ligue des champions. Mais tout est possible. Je vais travailler pour emmagasiner de l’expérience et de la confiance", a ajouté Adil Aouchiche.

Le jeune parisien a affiché ses ambitions pour le futur : "Je travaille chaque jour avec les meilleurs joueurs du monde. Pour ma jeune carrière, c’est le top! Ils me conseillent beaucoup. J’apprends sur le terrain comme en dehors. Je suis dans un grand club, j’ai fait des bancs, été titulaire une fois en et même découvert les veilles de Ligue des champions, comme à Santiago Bernabeu. Mes rêves commencent à se réaliser".

"Je rêve de tout gagner, de soulever tous les trophées, de marquer beaucoup de buts, de faire un tas de passes décisives, de m’imposer dans un groupe pro… Aller chez les Bleus, aussi, c’est un rêve. Le fait d’y être chez les jeunes me motive forcément à aller en A", a conclu Adil Aouchiche. Le chemin est encore long avant d'atteindre ses objectifs, mais le milieu de terrain a des qualités indéniables et a tout pour réaliser une belle carrière.