Le PSG pose ses conditions pour Cavani

L'Atletico Madrid souhaite accueillir l'attaquant uruguayen dès cet hiver, mais le club de la capitale ne compte pas le brader.

En manque de temps de jeu au , Edinson Cavani n'a pas perdu tout son talent en six mois. L'attaquant uruguayen conserve une belle cote en Europe malgré son nouveau statut de remplaçant dans la capitale française. Edinson Cavani risque d'être le feuilleton de l'hiver du côté du PSG. Beaucoup s'attendent à le voir partir au vu de sa situation dans l'effectif et de son manque de temps de jeu, mais ce n'est pas si simple.

Ce n'est plus un secret, l'Atletico Madrid rêve de pouvoir accueillir l'attaquant uruguayen pour renforcer son secteur offensif, en difficulté, dès le mois de janvier. Edinson Cavani est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l'été prochain, et si le club de la capitale n'est pas totalement fermé à laisser voir partir son attaquant durant l'hiver, cela ne se fera pas gratuitement. Et c'est justement là le problème entre les deux clubs.

Une offre supérieure à 10 millions d'euros

Selon les informations de Le Parisien, il n’y aurait pratiquement aucune chance de voir Edinson Cavani quitter le PSG cet hiver. Un scénario confirmé par L’Équipe, qui précise que le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, ne peut pas se permettre une telle perte sportive en cas d’éventuelle blessure et d’un point de vue stratégique et de l'image, le buteur uruguayen étant l’un des chouchous du public du Parc des Princes.

Le Parisien va plus loin dans ses informations indiquant que le Paris Saint-Germain n'aurait toutefois pas totalement fermé la porte à l'Atletico Madrid mais a posé ses conditions pour accepter de voir l'Uruguayen partir à six mois de la fin de son contrat. En effet, seule une offre supérieure à 10 millions d'euros pourrait faire changer l'avis de Leonardo et le convaincre de laisser partir Edinson Cavani dès cet hiver, se privant ainsi d'un remplaçant de luxe pour la seconde partie de saison.

Un départ de l'Uruguayen permettrait également d'économiser 10 millions d'euros, le montant de son salaire jusqu'à la fin de son contrat. Mais l'Atletico Madrid est en manque de liquidités après les nombreux investissements de l'été passé et ne voudra pas aligner une telle somme. "Aucun club ne mettra un euro pour Cavani en janvier alors qu’il ne joue pas et qu’il se trouve à cinq mois de la fin de son contrat", a avancé à Le Parisien un proche de l'écurie madrilène.