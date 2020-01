Le PSG et ses stars ont repris

Après une courte coupure hivernale, les champions de France ont repris l’entrainement ce jeudi. Il n’y a eu aucune arrivée tardive enregistrée.

Contrairement à ce qui était parfois le cas par le passé, les joueurs du PSG ne manquent plus de se pointer à l’heure suite à la trêve de la mi-saison. La reprise de l’entrainement était programmée ce jeudi au Camp des Loges et le club francilien n’a pas eu à déplorer des retards. La rigueur et la ponctualité sont de mise.

Les retours se sont faits par groupe. La première partie, composée des joueurs européens, était présente au centre d’entrainement dès la matinée. La seconde, représentée par les Sud-Américains et aussi Idrissa Gueye, est arrivé dans l’après-midi. Les Neymar, Thiago Silva, Di Maria et Icardi ont tous respecté les horaires indiqués et se sont prêtés aux premiers exercices de remise en forme.

L’infirmerie parisienne s’est dégarnie

Thomas Tuchel et son staff n’ont pas voulu trop surcharger leurs protégés en ce jour de reprise. Il y a eu du footing, du travail en salle et aussi des tests physiques. Le groupe va monter progressivement en puissance physiquement dans les prochains jours, jusqu’à être prêt pour le rendez-vous de dimanche en 32es de finale de face aux amateurs de Linas-Monthléry.

À noter que l’infirmerie du club s’est progressivement vidée dernièrement. Edinson Cavani et Presnel Kimpembe, qui avaient manqué le dernier match contre Amiens en raison de légers bobos, sont rétablis et se tiennent à la disposition de leur coach.