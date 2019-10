PSG-Angers : Kimpembe, presque comme avant

Dans le dur en fin de saison dernière, Presnel Kimpembe a dû être opéré pour soigner sa pubalgie. Aujourd'hui, il confirme son retour en forme.

Il a fallu garder le moral. Ne rien lâcher. Pour retrouver la forme et récolter aujourd'hui les fruits de son travail. Titulaire en face au (3-0) puis Galatasaray (1-0), Presnel Kimpembe (24 ans) - "Presko" de son surnom - a parfaitement répondu aux attentes. Un retour convaincant pour celui qui avait dû se faire opérer d'une pubalgie après plusieurs mois compliqués en fin de saison dernière.

Jeudi, le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé son retour en sélection. Un pas de plus en avant pour le défenseur parisien. "Je suis très heureux qu'il soit avec l'équipe, confiait Thomas Tuchel vendredi en conférence de presse. Il a travaillé de manière très professionnelle pendant 10 à 12 semaines pour arriver à ce niveau. Je suis très content et le défi maintenant, c'est de rester là."

Innocent : "On a tous vu son dernier match..."

Kimpembe est revenu plus tôt de vacances cet été pour s'entraîner seul au Camp des Loges. "Le temps me paraissait long", disait-il sur le site officiel du PSG. Mais il a pris son mal en patience, et même lorsqu'il a légèrement rechuté durant l'intersaison, il s'est accroché. Ce que Didier Deschamps, "en observateur attentif", a pu constater : "Il a eu une fin de saison compliquée comme beaucoup de joueurs du PSG, il a été éloigné des terrains après une opération. Sur les deux gros matches qu’il a dû livrer, il a répondu présent. Il doit gommer ses défauts, à savoir rester dans la simplicité. Mais Thomas Tuchel lui fait confiance et il lui a bien rendu."

Avec l'arrivée d'Abdou Diallo, la concurrence à son poste est encore plus rude. Mais "Presko" est prêt. D'ailleurs, Garissone Innocent, dans une interview à Goal, ne manquait pas de rappeler la belle sortie de son partenaire à . "Les Titis ? Bien sûr qu'on peut réussir au PSG, commentait-il. Il n'y a qu'à voir Presnel (Kimpembe). On a tous vu son dernier match en Ligue des champions. Certains sont restés, d'autres sont partis et ont réussi à l'étranger. Chacun sa carrière."

Celle de Kimpembe, champion du monde avec les Bleus l'an dernier, a connu un coup d'arrêt plus de deux ans après son match XXL face au Barça de Lionel Messi. Elle est bien repartie. Il faudra maintenant confirmer dans le temps. L'éternel recommencement.