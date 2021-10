PSG-Angers : l'émotion de Bernat après son retour sur les terrains

Plus d'un an après sa grave blessure, Juan Bernat a enfin pu refouler les terrains lors de PSG-Angers, vendredi soir.

Le 16 septembre 2020, lors de PSG-Metz, Juan Bernat était victime d'une blessure au ligament croisé du genou gauche. Un an et un mois plus tard, l'Espagnol a rejoué : vendredi soir, lors de PSG-Angers, il est entré à la 63e minute à la place d'Abdou Diallo.

Ovationné par le Parc des princes, cet accueil lui a fait chaud au cœur comme il l'a confié après la rencontre en zone mixte à Marc Mechenoua : « Je suis très heureux de l'accueil des supporters. Ils ont même chanté mon nom. J'attendais vraiment cela. C'est un jour que je ne vais pas oublier. »

Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant votre convalescence ?

« Tout ! Il y a eu des complications et j'ai subi trois interventions. Cela m'a demandé beaucoup de force mentale. Dans cette période tu te sens seul, tu es à l'écart du groupe. Maintenant c'est terminé et je suis heureux d'être de retour avec mes coéquipiers et de rejouer au football. »

Quand pourrez-vous rejouer un match en entier ?

« Je ne sais pas et je ne me mets pas la pression. Je veux continuer à travailler. C'était mon premier match en un an et j'ai besoin de retrouver du rythme. J'ai joué 30 minutes, j'ai eu un bon ressenti. Mais je ne sais pas quand je serai capable de jouer un match complet. J'espère que cela arrivera le plus vite possible parce que je veux faire partie de cette équipe et pouvoir l'aider. »