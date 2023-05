PSG : L'anecdote géniale de Yohan Cabaye sur Zlatan Ibrahimovic

Yohan Cabaye a livré une anecdote croustillante sur Zlatan Ibrahimovic lors qu'ils étaient coéquipiers au PSG.

Depuis 2021, Yohan Cabaye est le directeur-adjoint du football à la formation du Paris Saint-Germain. Un club pour lequel il a joué de janvier 2014 à juin 2015.

La prédiction d'Ibrahimovic qui s'est réalisée

Lors de son passage dans la capitale, il a eu pour coéquipier un certain Zlatan Ibrahimovic. Et le milieu de terrain français a livré à nos confrères de L'Equipe une anecdote croustillante sur l'attaquant suédois.

« À Paris, la veille de la demi-finale de Coupe de France contre Saint-Étienne (en 2015), j'arrive sur le terrain d'entraînement en même temps qu'Ibra. Il me dit : « Salut Yo, ça va ? » Je lui réponds naturellement : « Oui, et toi ? » Il me balance alors : « Moi, je vais très bien. Je sais que demain je vais mettre trois buts et on va aller en finale. » Le lendemain, il a mis trois buts et on est allé en finale », raconte Cabaye.

Le PSG avait en effet battu l'AS Saint-Etienne 4 buts 1 en demi-finale avant de battre l'AJ Auxerre en finale (1-0).

Ibrahimovic et Cabaye étaient voisins

Dans les colonnes de L'Equipe, Yohan Cabaye revient également sur l'apport de Zlatan Ibrahimovic au PSG et sa relation avec le Suédois dans le vestiaire et la vie de tous les jours : « Il s'impose une grande exigence envers lui-même et il attend que les autres le soient tout autant envers eux-mêmes. Le problème, c'est que lui voit des choses qu'il aimerait que les autres voient aussi. Parfois, les autres joueurs ont plus de mal à voir ces choses-là. C'est ce qui peut donner un peu d'intimidation. Mais, entre nous deux, cela s'est toujours bien passé. J'avais un avantage, c'est que je parle couramment anglais. Donc on parlait souvent ensemble. Et on habitait dans le même immeuble, dans le XVIe arrondissement. »