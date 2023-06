PSG : Ander Herrera défend le comportement de Lionel Messi

Lionel Messi jouit d'une position "folle" dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, selon Ander Herrera, qui lui voue un respect sans faille.

Le septuple Ballon d'Or a décidé de ne pas prolonger son contrat de deux ans au Parc des Princes. Lionel Messi est désormais libre de ses mouvements, et un retour émouvant à Barcelone semble se profiler. L'icône argentine n'a pas connu les meilleurs moments en France, avec des supporters mécontents qui se sont retournés contre lui, mais Herrera affirme que les coéquipiers du Sud-Américain et tous ceux qui travaillent dans les coulisses du PSG considèrent que c'est un honneur d'avoir travaillé avec le grand joueur de tous les temps.

"Messi traite tout le monde au club avec respect"

Le milieu de terrain international espagnol Herrera, qui a quitté la capitale française pour l'Athletic Club à l'été 2022, a déclaré à ESPN : "J'ai passé de bons moments à Paris. C'était amusant. J'ai beaucoup fréquenté Leo Paredes, Angel Di Maria, Leo Messi - aussi parce que nos partenaires s'entendaient bien et que nous nous sommes beaucoup retrouvés, nous avons mangé, nous avons ri. Neymar est aussi un garçon super joyeux, un phénomène, et Marco [Verratti] - il n'y a personne au monde qui dise du mal de lui en tant que footballeur et en tant qu'homme".

"Et la vérité, c'est que j'ai passé un très bon moment. Je suis arrivé de Manchester, où j'avais été avec [Zlatan] Ibrahimovic, avec [Paul] Pogba, avec [Wayne] Rooney, et il peut être difficile de se retrouver soudainement dans un vestiaire comme celui-ci, alors que l'on vient d'un autre endroit. Mais c'est devenu normal. Il y a un énorme respect pour Leo. Il a le respect de tout le monde parce que Leo est quelque chose d'autre, il est unique dans l'histoire, un gars qui a sept Ballons d'Or. La façon dont il se comporte, le respect avec lequel il traite tout le monde au club, c'est fou", a ajouté l'Espagnol.

"Celui qui siffle paie son abonnement et le droit de le faire"

Herrera a ajouté sur les qualités de leader du vainqueur de la Coupe du monde 2022 qu'il a côtoyé pendant un an à Paris : "Lionel Messi n'a pas besoin de le faire sentir, il y a des gens qui montrent l'exemple, par leur façon d'agir et de se développer. Leo est l'un de ces leaders silencieux, qui n'a pas besoin de parler beaucoup pour savoir ce que vous avez à donner ou pourquoi il est le plus important dans l'équipe".

Lionel Messi a fait l'objet de railleries à la fin de son séjour au PSG, bien qu'il ait remporté deux fois la Ligue 1. Herrera a tenté d'expliquer pourquoi une base de supporters exigeants s'est opposée à un joueur que beaucoup s'attendaient à voir traité comme un héros. Andre Herrera a déclaré à propos des sifflets : "En fin de compte, celui qui siffle est celui qui paie son abonnement et vous avez le droit de le faire. Je suis avec lui depuis un an et il est le meilleur que j'ai vu dans ma vie en tant que joueur et en tant qu'homme, en raison de la façon dont il agit au jour le jour".

"Je l'admirais déjà avant, et après avoir joué avec lui, je l'admire encore plus. Bien sûr, c'est surprenant, mais Paris est un endroit spécial à vivre de l'intérieur : les exigences sont très élevées, on a l'impression de ne jamais en faire assez. Je pense que c'est la seule équipe en Europe où une saison sans victoire en Ligue des champions est considérée comme un échec", a conclu l'Espagnol. Messi est actuellement en train de réfléchir à ses options alors qu'il s'apprête à rompre ses liens avec le PSG. Le joueur de 35 ans est en effet lié à des clubs de la MLS et du Moyen-Orient, ainsi qu'au Barca, champion de la Liga.