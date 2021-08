Les supporters du Paris Saint-Germain en savent plus ce soir sur le cas Kylian Mbappé. Le grand patron parisien s'est exprimé.

L'Europe du football est suspendue aux lèvres de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG avait promis à Marca avant une réunion de l'ECA à Istanbul qu'il allait parler du cas Kylian Mbappé après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. « Après, je vais parler. Mais là ce n'est pas le moment, je travaille », avait ainsi promis le président du Paris Saint-Germain.

Le président du PSG tranche pour Mbappé

Et le tirage a accouché d'un groupe intéressant pour Paris. Le PSG, grand favori au sacre final, est ainsi tombé dans un groupe équilibré et dans lequel il retrouve quelques vieilles connaissances. Les Franciliens auront à défier leurs bourreaux de la saison écoulée, en l’occurrence Manchester City, ainsi que le RB Leipzig et le Club Bruges.

Ce duel face à City fait saliver même les supporters neutres, avec notamment la perspective de voir Leo Messi et Cristiano Ronaldo - notoirement convoité par City - se retrouver de nouveau en tant qu'adversaire.

Al-Khelaïfi a forcément analysé ce choc : "C'est le tirage de la Ligue des Champions , c'est le très haut niveau et la meilleure compétition. C'est normal, si on veut aller le plus loin c'est de gagner chaque match et travailler. Nous, on adore ce genre de matches. Manchester City ? C'est l'un des meilleurs clubs au monde, avec une équipe au top. Mais on sera prêts pour ce match", promet ainsi le cacique, qui a interrogé juste après le tirage.

L'agent de Cr7, Jorge Mendes, est actuellement à Paris, mais le boss du PSG dément toute intéraction avec l'illustre représentant portugais : "Ronaldo ? On n'a pas de discussions avec lui", a-t-il sobrement tonné, avant d'adresser la question Mbappé avec la même sobriété et caractère péremptoire. "Mbappé ? On a toujours été très clair sur la position, et on ne va pas à chaque fois répéter."

Pour rappel du contexte, la direction du Real Madrid fait actuellement tout pour pouvoir s'offrir Kylian Mbappé. Les Merengue espèrent conclure le transfert au plus vite. Les dirigeants parisiens exigent, selon différents médias une offre supérieure à 200 millions d’euros pour lâcher leur prodige.