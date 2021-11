PSG : Al-Khelaifi dément les contacts avec Zidane

Zinédine Zidane est cité depuis plusieurs jours comme possible futur coach du Paris SG. Pourtant, son arrivée dans le club de la capitale française n’est pas à l’ordre du jour. Leonardo, le directeur sportif, l’avait assuré il y a quelques jours et Nasser Al-Khelaifi, le président, a également abondé en ce sens ce lundi.

Al-Khelaifi renouvelle sa confiance à Pochettino

En se présentant à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi, l’homme fort du PSG a été interpellé par un journaliste de L’Equipe alors qu’il traversait le tapis rouge. Après avoir indiqué que ce n’était pas le moment de commenter les rumeurs des médias, il a quand même lâché : « Non, on n’a pas parlé à Zidane. C’est un top coach, mais on a top coach aussi ».

L'article continue ci-dessous

Relancé ensuite pour savoir si la venue de Zidane pourrait être possible dans un futur lointain, Al-Khelaifi a esquissé un petit sourire avant de s’éclipser.

Avec ces déclarations, et à moins que le board francilien cache bien son jeu, on peut donc être sûr que la venue de ZZ au Parc des Princes ne se concrétisera pas. Pochettino est aussi bien parti pour continuer dans son rôle, comme il en a exprimé l’intention lors de ses dernières sorties médiatiques.

Est-ce suffisant pour faire taire les bruits de coulisses ? Pas sûr. D’autant plus que ce lundi, RMC Sport a fait savoir qu’il y a bien un intérêt des vice-champions de France envers l’ancien meneur des Bleus. "À Doha, ils veulent Zidane comme entraineur du PSG, a révélé le journaliste Frédéric Hermel. Je peux vous l’affirmer. Doha fait la cour à Zidane. Mais il n’y pas eu de rencontre avec Leonardo".