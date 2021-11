PSG : Zinédine Zidane aurait dit non

Depuis la fin de l’histoire entre Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer, la planète football s’emballe concernant l’identité de son remplaçant. Et cela a même affecté le Paris Saint-Germain puisque, selon la presse anglaise, les Red Devils ambitionnaient jusqu’ici de recruter Mauricio Pochettino au club de la capitale. Et, très vite, le PSG a pensé à Zinédine Zidane pour le remplacer, selon les informations d’AS…

Zidane ne veut pas signer en cours de saison

Jeu des chaises musicales en prévision, donc ? Non, selon nos confrères espagnols, car l’ancien coach du Real Madrid a mis fin au processus en repoussant les avances parisiennes. Pour une raison principale : non pas son attachement à Marseille, dont il est originaire, mais car il ne souhaite pas reprendre une équipe en milieu de saison.

Il l’avait pourtant fait pour le Real Madrid en janvier 2016 puis en mars 2019, mais il s’agissait de son club de coeur, présidé par son ami Florentino Perez. Cette fois, «Paris n’a pas réussi à convaincre l’ancien entraîneur madrilène», assurent nos confrères, qui ajoutent que Zidane travaille en ce moment sur d’autres projets, et qu’il préfère attendre avant de retrouver un banc.

Zidane attend sans doute les Bleus

Celui de l’équipe de France ? Sans doute car, sauf retournement de situation, il sera libre après le Mondial 2022, soit à la fin du contrat de Didier Deschamps. Et en refusant deux bancs prestigieux, Zidane ne pouvait pas mieux s’y prendre pour envoyer un message au président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët.