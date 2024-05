PSG : 4 joueurs choisis pour remplacer Mbappé

La fenêtre de transfert d'Arsenal sera façonnée par les plans du PSG par rapport au départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

Arsenal et le PSG semblent prêts à s'affronter sur le marché des transferts au sujet de la star de Newcastle, Bruno Guimaraes. Les deux clubs sont à la recherche de renforts en milieu de terrain, et l'international brésilien figure sur les listes de candidats des deux clubs, du moins jusqu'à présent. Alors que Mikel Arteta continue de considérer l'ancien Lyonnais comme un partenaire viable pour Declan Rice au cœur de l'entrejeu des Gunners, le PSG semble avoir abandonné son intérêt pour le joueur.

L'expert en transfert Ben Jacobs rapporte ainsi via son compte X : « Le PSG n'est plus dans la conversation pour Bruno Guimaraes. Il n'est pas prévu de faire jouer sa clause libératoire ou de négocier avec Newcastle. Bernardo Silva reste une cible ». C'est une bonne nouvelle pour Arsenal à deux égards. Non seulement ils peuvent se renforcer s'ils respectent la clause libératoire de Bruno, mais il est également tout à fait possible que leurs rivaux directs en Premier League, Manchester City, perdent l'un des joueurs vedettes vers lesquels Pep Guardiola se tourne habituellement dans les grands matchs. La clause libératoire de Guimaraes a été fixée à 116 millions d'euros, qu'Arsenal devrait payer en totalité pour recruter le milieu de terrain de 26 ans.

Quatre remplaçants pour Mbappé

Jacobs rapporte en outre que la fenêtre de transfert promet d'être très active du côté de la formation de Ligue 1. « Une fois les conditions de sortie de Kylian Mbappé finalisées et officialisées, le PSG va vivre un été très actif. Plutôt que de dépenser tout son budget libéré dans un remplacement à l'identique, le PSG devrait poursuivre son projet axé sur la jeunesse en ajoutant un attaquant, un ailier, un milieu de terrain central et un défenseur central. Victor Osimhen, de Naples, reste un nom à suivre ».

Mbappé devrait quitter le PSG sur un transfert gratuit à l'expiration de son contrat, le Real Madrid étant sa destination inévitable.