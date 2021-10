PSG : 2022, Neymar a rassuré Leonardo

Après avoir sous-entendu qu’il prendrait sa retraite internationale en 2022, Neymar a reçu un coup de fil de Leonardo, directeur sportif du PSG.

"La Coupe du monde 2022, je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite." Ces mots sont ceux de Neymar, prononcés dans un extrait d’un documentaire mis en ligne par DAZN dimanche, et ils ont logiquement fait des remous jusqu’au Paris Saint-Germain, où la star brésilienne a prolongé jusqu’en 2025, avec une option quasi-automatique jusqu’en 2026.

Cette phrase traduit le mal-être actuel de Neymar, visible depuis le début de saison, et pose surtout une question fondamentale : parle-t-il uniquement de la sélection, ou plus généralement de son avenir dans le football ? Selon L’Équipe, Leonardo a voulu en avoir le coeur net en appelant son milieu offensif pour clarifier la situation. Et l’ancien Barcelonais a visiblement rassuré le directeur sportif du PSG.

Neymar a rassuré Leonardo

D’après nos confrères, Neymar parlait bel et bien de son futur en sélection, sans que cela ne change quoi que ce soit à son avenir parisien. "En 2026, il aura 34 ans. Il évoque cette hypothèse que le Qatar soit sa dernière Coupe du monde mais, en aucun cas, il ne parle du football en général", a confié un membre de son entourage dans le quotidien français. De quoi rassurer Leonardo, et surtout confirmer le mal-être du "Ney" avec la Seleçao.

On ne peut plus critiqué au pays lors deux dernières Coupes du monde, que ce soit en 2014 après avoir manqué l’humiliation subie face à l’Allemagne (1-7) pour cause de grave blessure, ou encore en 2018 pour son incapacité à emmener la Seleçao en finale, Neymar en a marre. N’oublions pas non plus les raccourcis faits en 2019, lorsque le Brésil a remporté la Copa America sans lui… avant de la perdre cette année en finale contre l’Argentine (0-1).

Mal-être au Brésil… et en France ?

Malgré tout, le mal-être de Neymar en France ne doit pas être occulté. "Je sais qu’il supporte mal le traitement dont il fait l’objet en France, avec des fautes et des provocations constantes, mais je le vois moins investi, moins heureux depuis la finale perdue contre le Bayern en 2020. Il est loin du Neymar enthousiaste, épanoui et accessible que je fréquentais à Barcelone. Mais j’espère que l’arrivée de Messi va lui permettre de retrouver son envie", a témoigné, dans L’Équipe, un proche lors de ses années barcelonaises.

Pas de quoi inquiéter le PSG. Car la perspective d’une retraite internationale en 2022 pourrait faire les affaires du club de la capitale, qui profiterait alors d’un joueur disponible à 100%, et enfin débarrassé de ces incessants voyages longue distance pour jouer avec la Seleçao. Et qui dit Neymar déterminé à marquer le Mondial au Qatar de son empreinte, dit aussi un Neymar en feu l’année prochaine. Cela tombe bien, le club de la Ville Lumière espère que cette saison sera enfin la bonne pour remporter la Ligue des Champions.