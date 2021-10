Presnel Kimpembe : "Finir ma carrière au PSG ? Pourquoi pas"

A la veille de défier le RB Leipzig en Ligue des champions, le défenseur parisien se voit bien rester au club toute sa carrière.

Vous avez beaucoup enchaîné depuis votre retour fin juillet, n'avez-vous pas accumulé de la fatigue ?

Forcément, il y a de la fatigue mais je me tiens à disposition de l'équipe et du staff. Si je suis sur le terrain c'est que je suis en capacité. Le coach et le staff savent que je suis un soldat et si je peux, je réponds présent.



On a eu l'impression que l'enchaînement des matches était parfois difficile et que cela a été plus facile lorsque tu avais du temps devant toi pour préparer un match...

Bien évidemment l'enchaînement des matchs n'est pas facile, pour certains la préparation n'a pas été complète mais on essaie de s'adapter. Pour ma part, je fais match, récup, match, récup. Mais je ne me plains pas de cette situation

Pourriez-vous faire toute votre carrière au PSG ?

Si le club m'en donne l'opportunité et que je reste aussi performant pour le club, pourquoi pas. Mais si j'ai l'opportunité, forcément oui.

Comment se passe la relation avec Gianluigi Donnarumma ?

Ça se passe très bien. On connaît tous ses qualités. Il s'est très bien intégré au vestiaire et s'est parfaitement adapté sur le terrain.

Que pensez-vous de cette équipe de Leipzig ?

On connaît les qualités de cette équipe. J'ai des amis qui y jouent, je discute avec eux et j'essaie d'en tirer des choses. C'est un club qu'il faut observer et qui fait de bonnes choses au niveau européen.

En parlant de vos amis, que pensez-vous du début de saison de Christopher Nkunku ? Espérez-vous le retrouver en équipe de France ?

Christopher, il est énorme. On connaît ses qualités, moi particulièrement. Il arrive à montrer qu'il fait partie des grands et qu'il se montre sur la scène européenne. J'espère qu'il fera bientôt ses débuts avec l'équipe de France.