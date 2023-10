Présenter le Ballon d’Or au PSG ? La réponse cash de Messi

Lundi soir, Lionel Messi a soulevé le huitième Ballon d’Or de sa riche carrière de footballeur.

Bien qu’il n’évolue plus en Europe désormais, Lionel Messi vient de laisser sa marque. Le capitaine de la sélection nationale d’Argentine vient de remporter une fois de plus, le Ballon d’Or, son huitième de rang.

Leo Messi choque le PSG

Arrivé au terme de son bail de deux saisons cet été avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a décidé de ne plus continuer avec le club de la capitale française. En effet, il quitte librement les champions de France pour signer gratuitement aux Etats-Unis, notamment avec l’Inter Miami CF. Avec les Américains, il a paraphé un bail de deux saisons et demie, et ce, jusqu’en décembre 2025.

Après sa dernière saison réussie avec le Paris Saint-Germain, couronnée d’une Coupe du monde avec la sélection argentine, Lionel Messi vient d’être récompensé une nouvelle fois. En effet, ce lundi 30 octobre 2023, l’ancien attaquant du FC Barcelone a reçu son huitième Ballon d’Or. Après son sacre, il a été demandé à Messi s’il passera par le Parc des Princes pour présenter son trophée. Mais l’ancien numéro 30 parisien reste indécis.

« Je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je présente le Ballon d’or au Parc », a déclaré le champion du monde 2022 après la cérémonie, tout sourire. Une fois encore, il déplore ses deux années passées au sein du club francilien. L’Argentin semble ne pas avoir eu le traitement qu’il fallait.

« Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais et ce pour différentes raisons. J’ai vécu deux années à Paris et j’y ai de très bons amis, j’ai beaucoup profité de la ville. Mes fils ont vraiment apprécié et cela leur a beaucoup coûté de quitter Paris parce qu’ils ne voulaient pas encore déménager et qu’ils voulaient rester dans leur école et avec leurs amis », a ajouté Lionel Messi.