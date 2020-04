Premier League - Van Persie nie une offre de contrat d'Arsenal avant son départ à Manchester United

L'attaquant néerlandais assure que les Gunners ne lui ont pas fait de nouvelle offre de contrat avant qu'il ne rejoigne Old Trafford.

Robin van Persie affirme qu'on ne lui a pas proposé de nouveau contrat à avant son transfert sensationnel à . L'attaquant néerlandais a abandonné sa place de capitaine chez les Gunners en 2012 pour rejoindre les Red Devils.



Van Persie remporte le titre de avec United la saison suivante - et passe trois saisons à Old Trafford. Son départ pour Manchester étant considéré comme une trahison par les fans d'Arsenal, Van Persie a insisté sur le fait qu'on ne lui avait pas offert de nouveau contrat pour rester à Londres, mais il a concédé qu'il regrettait la façon dont il était parti.

"Ce n'était pas seulement entre moi et Arsène Wenger, il s'est passé plus de choses avec Ivan [Gazidis], bien sûr, et la façon dont il s'est comporté et dont il a géré toute la situation", a déclaré Van Persie au podcast The High Performance.

"Si je regarde l'ensemble de cette situation, je dois me regarder aussi, où j'aurais pu faire mieux ou faire quelque chose de différent. Cette lettre ouverte... Je n'aurais pas dû faire ça.

"Dans une situation aussi délicate et difficile que celle d'un transfert après avoir passé tant de temps à l'Arsenal, prendre la décision d'écrire une lettre ouverte pour dire ma vérité en deux pages était impossible.

"Et c'est en partie à cause du fait qu'Arsenal ne m'a pas proposé de nouveau contrat. Donc si je regarde en arrière, j'aurais dû mieux faire. Je peux vous promettre sur mes enfants, si quelqu'un vient avec la preuve qu'Arsenal m'a proposé un contrat, je vous donnerai un million [de livres] maintenant, aujourd'hui."

Au moment où Van Persie décidait de son avenir à la fin de la campagne 2011-2012, les Gunners n'avaient pas remporté le titre de champion depuis 2004 - une statistique qui demeure encore aujourd'hui. Il dit avoir fait des suggestions sur la façon dont le club pourrait s'améliorer à l'avenir, mais elles n'ont pas été bien accueillies par le chef d'Arsenal de l'époque, Ivan Gazidis.

"C'est Arsenal qui a décidé de ne pas me proposer de contrat et c'est à eux de décider. Après de nombreuses conversations, il est apparu clairement que nous avions des idées différentes sur le club", a-t-il ainsi poursuivi.

"J'avais sept points sur lesquels je pensais qu'Arsenal pouvait s'améliorer et, à mon avis, ces sept points, ils devraient commencer à les traiter immédiatement pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes.

"Peu importe leurs arguments, ce qui compte, c'est qu'Ivan [Gazidis] a décidé qu'il n'était pas d'accord avec un seul de ces sept points - ce qui est comme ça.

"En tenant compte de ces informations, Arsenal ne m'a pas proposé d'accord, ils n'étaient pas d'accord avec mon point de vue - qui n'était que pour aider, et un point de vue honnête sur la façon dont le club devrait avancer - c'est un message très clair."