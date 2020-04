Van Persie : "United a parié sur des stars alors que Liverpool a adhéré au projet Klopp"

L'ancienne star des Red Devils a critiqué la stratégie de recrutement de son ancien club, qui a permis à ses rivaux de faire la différence.

Robin van Persie a critiqué pour avoir misé sur des grands noms comme Paul Pogba ou Alexis Sanchez plutôt qu'un projet global, comme avec Jürgen Klopp.

Les Red Devils connaissent une période de transition compliquée et désormais longue de sept ans depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013. David Moyes, Louis van Gaal et José Mourinho ne sont pas parvenus à ramener le club au sommet du football anglais depuis, malgré des fortunes dépensées sur le marché des transferts.

Le technicien portugais a notamment fait venir Pogba depuis la en 2016, et les supporters attendaient de lui qu'il soit l'homme du renouveau. Des attentes que le désormais champion du monde n'a jamais pu remplir pleinement. Des critiques qui ont également visé Alexis Sanchez, lequel évolue en prêt à l'Inter cette saison.

Dans le même temps, Liverpool s'est progressivement imposé comme l'une des meilleures équipes du pays et d'Europe après une période compliquée. Une remontée initiée avec Brendan Rodgers puis Jürgen Klopp, arrivé à l'automne 2015.

Van Persie, qui évoluait encore à United lors du dernier sacre, est persuadé que le club aurait dû se donner comme priorité de développer une philosophie propre.

"Si vous comparez avec Liverpool, Jürgen Klopp a été nommé et les joueurs ont été sélectionnés en fonction de la philosophie du football, et non pour des raisons de marketing", a déclaré l'ancien attaquant de United à So Foot.

"Ils ont construit le club sur le projet sportif d'un entraîneur. À Manchester United, ils parient sur des stars comme Paul Pogba et Alexis Sanchez. C’est une manière de procéder. C’est risqué, car si un tel joueur se blesse ou ne s’adapte pas, toute l’équipe est vulnérable. Alors qu’avoir une philosophie, ce qu’a Liverpool, mais n’a plus Manchester United pour le moment, cela engendre une grande force collective.

"L’enjeu pour Manchester United aujourd’hui, c’est de voir si Solskjaer arrivera à mettre en place une philosophie. Sa propre philosophie."