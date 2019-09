Premier League - Manchester City fait voler Watford en éclats (8-0)

C'est un match record que s'est offert Manchester City ce samedi avec une très large victoire contre Watford à l'Etihad (8-0).

18 minutes de jeu et déjà cinq buts, du jamais vu depuis la création de la en 1992. était pressé ce samedi après-midi pour la réception de , une semaine après sa première défaite de la saison à Norwich (2-3).

C'est tout d'abord David Silva, parfaitement trouvé par un centre millimétré de Kevin de Bruyne, qui inscrivait le but le plus rapide de la saison en après seulement 52 secondes de jeu. Quelques minutes plus tard, le très remuant Ryad Mahrez obtenait un penalty pour une faute de Forster, transformé par Sergio Aguero (7e). Le premier joueur de l'histoire à marquer lors de chacune des six premières journées de championnat et le premier à atteindre la barre des 100 buts à l'Etihad.

La fête se poursuivait ensuite avec un coup-franc de Mahrez contré par un défense londonien (12e) ; une réalisation sur corner de Bernado Silva (15e) et une d'Otamendi, parfaitement servi par Aguero (18e). Un récital.

Les occasions continuaient alors de s'enchaîner jusqu'à la pause mais les protégés de Pep Guardiola ne parvenaient plus à alourdir le score après cette entame historique. Ce ne sera que partie remise avec Bernardo Silva qui profitait d'une erreur de relance (48e) puis d'un nouveau caviar de De Bruyne (60e) pour s'offrir un triplé.

Après plusieurs occasions à mettre au crédit de Sergio Aguero ou de Ryad Mahrez, qui trouvait la barre, c'est à un autre grand bonhomme du match que revenait la tâche de clore le score. D'une frappe au premier poteau à l'entrée de la surface, Kevin de Bruyne aggravait le cauchemar des visiteurs (85e). Le Belge sera tout proche du doublé deux minutes plus tard, mais le score n'évoluera plus.

Les Skyblues reviennent à deux points de , qui se déplace à ce dimanche (17h30). Les Hornets sont derniers avec deux points en six matches.