Un nouveau record pour Aguero avec Manchester City

L'attaquant argentin a signé ce samedi sa 100e réalisation à l'Etihad Stadium. Personne n'avait encore jamais réussi une telle performance.

Sergio Aguero n'en a pas fini de marquer l'histoire de . Le buteur argentin continue d'affoler les compteurs. Ce samedi, cela ne pouvait qu'être le cas puisque son équipe s'est promenée et a signé son plus large succès de l'exercice au détriment de (7-0).

Les buts se sont enchainés comme des perles et Aguero avait marqué le deuxième but des siens à la 7e minute en convertissant un pénalty. Dans cette rencontre, ce n'est qu'une réalisation parmi d'autres, mais pour "El Kun" elle fut significative.

Pour l'international albiceleste, il s'agissait d'un 100e but marqué à l'Etihad Stadium. Il est le premier à attendre ce chiffre. Et quoi de plus logique quand on sait qu'il est le meilleur réalisateur de l'histoire de ce club, et le premier contemporain qui le suit dans ce classement est à 163 buts derrière (238 contre 78), en la personne de Yaya Touré.

Dans l'histoire de la PL, il n'y a que trois joueurs à avoir réussi à marquer 100 buts dans la même enceinte. Et ce sont deux des meilleurs joueurs de l'histoire de ce championnat : Thierry Henry à Highbury avec (114) et Wayne Rooney à Old Trafford avec Man United (101).