Norwich City - Manchester City (3-2), un de chute pour Man City en PL

Manchester City est tombé pour la première fois de la saison, ce samedi sur le terrain de Norwich City.

Un coup de tonnerre s'est produit ce samedi dans le championnat anglais. À la surprise générale, et alors qu'on n'en est qu'à la deuxième journée, le champion en titre a concédé son premier revers de la saison. Et ce revers s'est produit sur le terrain d'un promu, Norwich City. Au Carrow Road, la bande à Guardiola est passée complètement à côté de son sujet, se montrant indigne de son statut.

Habitué à marcher sur le ventre de ses adversaires domestiques, City a cette fois-ci été méconnaissable. À court de répondant face à des Canaris très courageux et décidés à ne pas rester recroquevillés dans leur camp, les Eastlands n'ont rien pu faire pour éviter la défaite. Et l'écart final aurait pu être plus conséquent sans une réduction de la marque signée Rodri en fin de match (88e).

25 - suffered a defeat against a newly-promoted opponent for the first time since March 2015 against – they had been unbeaten in 25 such matches before today, including all 18 under Pep Guardiola. Sunk. pic.twitter.com/G9DG4yjKiQ — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2019

Des Canaris impressionnants

Les premières minutes de la partie ont été équilibrées et tout a basculé lorsque les visiteurs se sont fait surprendre sur un corner. Optant pour la marquage en zone, ils ont laissé Kenny McLean surgir dans la surface et tromper Ederson (18e). A peine ont-ils eu le temps de se remettre de ce coup dur, qu'ils en ont subi un second. Todd Cantwell (28e) s'est retrouvé à la conclusion d'un magnifique contre, terrassant les Sky Blues d'une reprise près du but au second poteau.

A la 45e minute, Sergio Aguero a relancé son équipe et on pensait alors City parti pour tout renverser après la pause. C'était sans compter sur la combativité de Norwich. Les locaux ont été très solidaires, retenant ainsi les erreurs commises face à et en début de championnat. Et ils se sont même offert le luxe de planter un troisième but par le biais de l'excellent Pukki (50e). Une réalisation qui n'était donc pas de trop au coup de sifflet final. Les hommes de l'Allemand Daniel Farke deviennent la première équipe à faire tomber City en Premier League depuis United, le 29 janvier dernier.