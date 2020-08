Premier League - De Bruyne nommé meilleur joueur de la saison

Le milieu de terrain de Manchester City, auteur notamment de 20 passes décisives cette saison, a été désigné meilleur joueur de Premier League.

Maigre consolation pour Kevin de Bruyne au lendemain de l'élimination de en . Le milieu belge a été désigné meilleur joueur de la saison de .

Un choix différent des journalistes, qui avaient porté leur choix sur Jordan Henderson il y a quelques semaines, au grand dam de Pep Guardiola. L'entraîneur des Citizens s'était en effet plaint que la récompense revienne systématiquement à des joueurs de , même lorsque son équipe était sacrée championne.

Du haut de ses 20 passes décisives (record historique de Thierry Henry égalé), De Bruyne succède en effet à Virgil van Dijk, élu la saison dernière au terme d'une saison bouclée à la deuxième place avec 97 points pour les Reds.

Les fans ont récompensé son exploit en le désignant comme le meilleur joueur du championnat lors d'un vote public, au cours duquel il a battu les concurrents de Liverpool Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Sadio Mane, ainsi que l'attaquant de Danny Ings, le gardien de but de Nick Pope et le buteur de Leicester Jamie Vardy.

Le joueur de 29 ans a débuté la saison en force, avec huit passes décisives et deux buts lors des sept premiers matches, où il a participé à au moins un but dans chacun, à l'exception d'une défaite surprise 3-2 contre Norwich - un match lors duquel il a disputé seulement 33 minutes après avoir été remplaçant.

Bien qu'il ait connu ses plus belles heures de gloire en début de saison et pendant les fêtes, lorsqu'il a marqué trois buts et en a créé trois autres en quatre matchs, il a été le joueur clé de l'équipe de Pep Guardiola tout au long de la saison.