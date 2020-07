OFFICIEL - Jordan Henderson élu joueur de la saison en Premier League

Le capitaine de Liverpool a été élu meilleur joueur de la saison 2019-20 de Premier League. Il devance notamment Kevin de Bruyne et Marcus Rashford.

Le capitaine de , Jordan Henderson, a été nommé footballeur de l'année pour la saison de 2019-2020. Le milieu de terrain des Reds a joué un rôle central dans la conquête du titre de Premier League, le premier depuis 30 ans. Henderson a écarté la concurrence du milieu de terrain de Kevin De Bruyne et de l'attaquant de Marcus Rashford, entre autres, pour remporter le prix.

Le FWA Footballer of the Year - le plus ancien prix individuel du football anglais, décerné chaque année depuis 1948 - est décerné au joueur considéré à la fois comme ayant eu un impact exceptionnel sur les performances de son club au cours de la saison, ainsi que pour avoir bien performé individuellement tout au long de la saison.

Henderson était l'un des cinq joueurs de Liverpool à recevoir des votes, avec Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et Sadio Mane également choisis par certains journalistes. De Bruyne est arrivé deuxième, Rashford troisième, tandis qu'Alisson et Van Dijk ont ​​complété le top cinq.

Jordan Henderson, élément brillant au milieu d'un collectif de prestige

La FWA a déclaré que 15 joueurs au total avaient reçu des votes de leurs membres, avec des sélections surprenantes. Ainsi, Raheem Sterling, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Aguero, Adama Traore, Danny Ings, Jack Grealish, James Maddison et Jonny Evans ont tous été choisis au moins une fois.

Henderson a déclaré au site Web de la FWA : "Je voudrais dire à quel point je suis reconnaissant du soutien de ceux qui ont voté pour moi et pour la Football Writers’ Association en général. Il suffit de regarder les anciens vainqueurs, avec lesquels j'ai eu la chance de jouer ici à Liverpool, comme Stevie [Gerrard], Luis [Suarez] et Mo [Salah] pour savoir à quel point il est prestigieux", a ainsi déclaré l'international anglais.





"Aussi reconnaissant que je suis, je n’ai pas l’impression de pouvoir accepter cela par moi-même. Je n’ai pas l’impression que tout ce que j’ai accompli cette saison ou en fait tout au long de ma carrière a été fait par moi-même. Je dois beaucoup à tant de personnes différentes, mais rien de plus que mes coéquipiers actuels, qui ont juste été incroyables et le méritent autant que moi. Nous n’avons réalisé que ce que nous avons accompli parce que chaque membre de notre équipe a été brillant. Pas seulement dans les matchs, pas seulement dans la production des moments qui font les gros titres et les dernières pages, mais tous les jours à l'entraînement".

"Je l’accepte au nom de toute cette équipe, car sans eux, je ne suis pas en mesure de recevoir cet honneur. Ces gars ont fait de moi un meilleur joueur - un meilleur leader et une meilleure personne. J’espère que ceux qui ont voté pour moi l’ont fait en partie pour reconnaître la contribution de toute l’équipe. Les récompenses individuelles sont belles et spéciales et je chérirai celle-ci, mais une récompense individuelle sans la réalisation collective ne signifierait jamais autant pour moi".