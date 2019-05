Premier League - Chelsea dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2019-2020

Ce jeudi matin, a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Sans surprise, en 2019-2020, les Blues évolueront avec une tunique de couleur bleue comme il est de tradition depuis plusieurs décennies.

Ce nouveau maillot s'accompagne de quelques éléments graphiques avec plusieurs motifs dessinés sur l'ensemble du maillot comme on peut le voir sur Eden Hazard, Ngolo Kanté ou encore Ethan Ampadu, choisis par le club londonien pour dévoiler cette tunique à l'occasion.

