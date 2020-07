Premier League - "Arsenal est en chute libre depuis six ans"

Les Gunners ont terminé à la huitième place en 2019-2020, mais Charlie Nicholas estime que Mikel Arteta peut-être l'homme de la situation à Arsenal.

a été "en chute libre et n’a pas réglé les choses depuis six ans", dit Charlie Nicholas, mais Mikel Arteta a offert suffisamment de promesses pour suggérer qu’il pouvait être l’homme idéal pour renverser la vapeur. Les Gunners n'ont pu obtenir qu'une huitième place en lors de la campagne 2019-2020, ce qui est loin des attentes dans le nord de Londres. La gloire de la pourrait encore sauver leur saison et offrir une voie vers une compétition européenne pour 2020-2021.

Néanmoins, cela masquerait cependant de graves défauts, Arsenal étant en déclin depuis un certain temps maintenant. Arteta a été chargé de remettre sur pied un géant tombé, avec un motif d'optimisme offert au cours des premiers mois de son règne.

"Ils ont terminé huitièmes parce qu'ils n'ont gagné que 14 matchs​"

Les Gunners restent un travail en cours, cependant, et Nicholas admet qu'il n'y aura pas de solution miracle à l'Emirates Stadium.

Il a déclaré à Sky Sports : "Ce n'est pas la faute de Mikel Arteta, c'est un club qui est en chute libre et qui n'a pas réglé les choses depuis six ans".

"Ils ont terminé huitièmes parce qu'ils n'ont gagné que 14 matchs - c'est le total le plus bas dont je me souvienne à l'époque de la Premier League. Mais je dois considérer Arteta sur une saison entière. Il amélioré l'équipe. Je ne suis pas un grand homme pour les statistiques, et ses statistiques n'ont pas été excellentes, mais je pense qu'en tant que personnes d'Arsenal, nous voulons voir des progrès", a ensuite ajouté Charlie Nicholas.

"Il y a eu trop de nuls, je regarde Pierre-Emerick Aubameyang - ses buts ont été formidables, les deux gardiens ont été bons, et à part ça, je regarde Bukayo Saka. Mais aucun autre joueur réellement important". Arteta attend toujours de découvrir quel sera son budget pour un mercato estival qui est maintenant ouvert.