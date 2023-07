Pré-saison du PSG 2023: Amicaux, tournée, programme, billets et diffusion TV

Tout ce qu'il faut savoir sur le programme d'avant-saison du Paris Saint-Germain en vue de la saison 2023-24

Le Paris Saint-Germain vit un été mouvementé avant la saison 2023-24. On ne sait pas encore si Kylian Mbappé jouera pour le club l'année prochaine, tandis qu'un grand nombre de joueurs en prêt, comme Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Gini Wijnaldum, n'ont pas encore trouvé de nouveau point de chute.

Si l'on ajoute à cela le départ de Lionel Messi et de l'entraîneur Christophe Galtier, l'avenir est incertain. Mais il y a tout de même un peu plus de clarté dans ce projet depuis quelques jours. Luis Enrique va diriger les Parisiens après avoir signé un contrat de deux ans. Entre-temps, le marché des transferts estivaux s'est animé, avec l'arrivée de Marco Asensio, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez. D'autres changements sont à prévoir, les Parisiens devant rester actifs sur le marché des transferts jusqu'à la fin du mois d'aout.

GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur la tournée de pré-saison du PSG, y compris des informations sur la façon d'acheter des billets, où trouver les matchs, les nouveaux maillots, les détails de l'équipe, et plus encore.

Programme de l'avant-saison 2023 du PSG

Date Match Coup d'envoi Venue Juillet 25 PSG vs Al-Nassr 12h20 FR Nagai Stadium, Osaka Juillet 28 PSG vs Cerezo Osaka 12h20 FR Nagai Stadium, Osaka 1er aout PSG vs Inter 12h20 FR Japan National Stadium, Tokyo

Le PSG a choisi sa tournée de pré-saison et se rendra au Japon pour 10 jours, après un séjour fructeux de l'année dernière. Les Parisiens disputeront trois matches hors des frontières françaises. Tout d'abord, ils affronteront Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, à Osaka le 25 juillet. Trois jours plus tard, ils affronteront le club japonais de Cerezo Osaka au même endroit. Ensuite, ils se rendront à Tokyo pour affronter l'Inter, finaliste de la Ligue des champions, le 1er août.

Les billets de pré-saison du PSG 2023

A date de 15 juin, les billets n'ont pas encore été mis à la disposition du public, mais il est probable qu'une annonce sera bientôt faite.

Où regarder les matches de la tournée du PSG ?

La chaine BeIn Sports a acquis les droits de diffusion de la tournée parisienne. Le visionnage en streaming sera aussi disponible sur la plateforme dédiée du groupe (BeIn Connect).

A noter que par le passé, des reportages sur les matchs, des interviews et des vidéos des coulisses ont été disponibles sur PSG TV. On s'attend également à ce que le club propose une multitude de contenus sur sa chaîne YouTube officielle.

Le groupe du PSG pour la tournée au Japon

L'équipe de pré-saison du PSG est sujette à d'immenses changements au cours des prochains mois. Le plus grand changement est le départ de Lionel Messi, qui a signé un contrat d'au moins un an avec l'Inter Miami. Kylian Mbappé pourrait lui emboîter le pas et rejoindre le Real Madrid.

Neymar sera probablement toujours là, et les nouvelles recrues Asensio et Ugarte devraient être impliquées. Par ailleurs, des jeunes comme Warren Zaire-Emery et Bitshiabu devraient également profiter de l'été pour se faire une place dans l'équipe.

Quand démarrera la saison 2023/2024 du PSG ?

La Ligue 1 débutera le vendredi 11 août 2023. La saison prochaine, le championnat passera à 18 clubs, ce qui permettra une trêve hivernale de trois semaines pendant la période de Noël. Les Parisiens commenceront leur campagne par un match contre le FC Lorient.