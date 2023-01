Pourquoi le Real a laissé partir Odegaard à Arsenal

Impressionnant depuis le début de la saison, Martin Odegaard s'est imposé comme le leader d'Arsenal. Mais pourquoi le Real l'a-t-il laissé partir?

Les deux matchs se sont suivis, les deux performances aussi. À 19h30, Arsenal validait une victoire impériale dans le North London Derby et prenait 8 points d'avance en tête de la Premier League après une nouvelle prestation XXL de Martin Odegaard. À 20h, le Real Madrid lançait le coup d'envoi de son humiliation contre le Barça en Supercoupe d'Espagne. Comme un symbole, une sorte de passation de pouvoir. L'occasion de se demander pourquoi le Real l'a laissé partir à Arsenal.

Odegaard à Arsenal, un choix logique pour le Real

Depuis son arrivée au Real depuis Strømsgodset en 2015 contre 4M, Martin Odegaard connaît une relation de « Je t'aime, moi non plus » avec le club madrilène. Trop frêle pour la Liga, il est envoyé en prêts trois saisons consécutives à Heerenveen, Vitesse puis la Real Sociedad. Plus consistant et plus résistant dans les duels, le Norvégien semble enfin prêt pour illuminer Madrid : il est intégré au noyau du Real pour la saison 2020-2021. Mais rien ne va se passer comme prévu.

Zidane l'instaure comme un joueur de rotation pouvant monter dans la hiérarchie. Mais le Real connaît un début de saison difficile et le jeune meneur de jeu patauge dans le milieu madrilène. Et sombre rapidement. À partir du mois de décembre, Odegaard disparaît même du groupe. Comme à chaque fois que cela devient difficile au Real, le Norvégien demande à partir. Il reproche au club de ne pas le faire assez jouer, Zidane lui reproche de ne pas vouloir se battre pour jouer.

Au mercato hivernal, Odegaard file à Arsenal dont la situation compliquée lui assure une place de titulaire. Malgré des performances irrégulières, Mikel Arteta est séduit et souhaite prolonger le prêt du Norvégien. Mais le Real souhaite remplir ses caisses après la « saison Covid » et le contrat du meneur de jeu arrive bientôt à échéance : les Madrilènes baissent le prix de vente à 35M, une offre acceptée par les Gunners. Odegaard n'aura finalement joué que 22 matchs pour le Real (en 6 saisons) mais l'échec sportif est une réussite financière avec plus de 30M de plus-value pour un joueur qui ne jouait pas.

La renaissance du maestro des Gunners

Lors du déplacement à Tottenham, Martin Odegaard a inscrit son 8ème but de la saison, faisant de lui le meilleur buteur d'Arsenal cette saison. Comme une revanche pour un joueur que beaucoup de suiveurs anglais considéraient comme trop peu décisif à l'aube de la saison. À son arrivée, certains experts s'interrogeaient même sur la capacité du Norvégien à performer en Premier League : un joker de luxe oui, un titulaire indiscutable non.

Les doutes des observateurs étaient encore plus importants lorsqu'Arteta lui a remis le brassard de capitaine. Mais cette prise de responsabilité semble avoir transformé le meneur de jeu des Gunners qui en est devenu le véritable chef d'orchestre. Plus encore que ses statistiques (8 buts, 5 assists), le Norvégien est devenu le dépositaire du chatoyant jeu développé par Arsenal depuis le début de la saison. La créativité du maestro a même permis à son club de ne pas trop ressentir l'absence de Gabriel Jesus pour blessure. Quelle différence avec le Martin Odegaard penaud du Real Madrid.