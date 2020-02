Pour Tite, le PSG a eu raison de ménager Neymar

Le sélectionneur brésilien, Tite, estime que le PSG a pris la bonne option en préservant Neymar avant le 8e de C1 contre Dortmund.

Après la défaite contre Dortmund en Ligue des Champions, Neymar s’était plaint contre la manière dont il a été géré par le staff et la direction parisiennes. Le Brésilien avait affirmé qu’il ne pouvait donner le meilleur de lui-même après un repos forcé de trois semaines environ, alors qu’il était apte à reprendre bien avant.

« Ce n’est pas comme ça que je m’imaginais arriver à ce match. Je suis resté quatre matchs sans jouer, c’est quelque chose qui a été décidé par le club, par le staff médical. Malheureusement, j’ai dû avaler ça. J’ai eu plusieurs discussions. Je n’étais pas d’accord avec le plan qu’ils m’ont proposé mais c’est le club qui décide, j’ai dû respecter », a-t-il déclaré à chaud. Des propos qui ont fait couler beaucoup d’encre et mis les responsables du PSG dans l’embarras. Ça a aussi créé une nouvelle polémique, et qui ne fait qu’ajouter de la tension et de la « négativité » au sein du club.

Paris a donc été montré du doigt par son joueur vedette. Toutefois, le choix qui a été fait de ménager au maximum Neymar a aussi été salué et applaudi par certains professionnels. C’est le cas principalement de Tite, le sélectionneur de l’équipe brésilienne. Pour ce dernier, il s’agissait même de la meilleur décision à prendre vu l’historique de blessures de l’ancien barcelonais.

Plus d'équipes

« Je comprends la situation. Neymar a des antécédents avec les blessures, a affirmé le patron de la Seleçao dans une interview au quotidien espagnol As. L’an passé, il s’est blessé et le PSG a été éliminé. En , le championnat est presque gagné. Je comprends que le club ne veuille pas prendre le risque de voir son joueur le plus important à nouveau blessé ».