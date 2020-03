Pour Sagna, William Saliba pourrait être une star à Arsenal

Les Gunners ont signé le défenseur central de Saint-Etienne en 2019 mais il n'arrivera pas avant la fin de la saison, étant prêté en France.

William Saliba possède tous les attributs nécessaires pour être un grand succès à , selon Bacary Sagna.

Pour rappel, William Saliba a signé chez les Gunners l'été dernier, arrivant en provenance de Saint-Étienne, dans le cadre d'un transfert avoisinant les 30 millions d'euros. Toutefois, le défenseur, présent dans le NxGn 2020 , a d'abord accepté de rester en , en prêt jusqu'à la fin de la saison.

Il devrait rejoindre Arsenal à la fin de la saison en cours et à son arrivée, Bacary Sagna - qui a passé sept ans dans le nord de Londres et a fait 284 apparitions - pense qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir un grand succès.

"D'abord, il devra s'adapter au football anglais" , a prévenu l'ex-joueur des Gunners exclusivement à Goal . "Il est une grande perspective pour l'avenir mais Arsenal a besoin de lui directement. Il en est probablement conscient, mais il a beaucoup de qualités et il apprendra vite. J'espère qu'il réalisera de bonnes choses et deviendra l'un des meilleurs défenseurs centraux de la ligue. Il est très confiant dans sa défense, il n'a pas peur de se retrouver en un contre un et la plupart du temps il remporte les duels, ce qui est la meilleure qualité d'un défenseur. Vous avez besoin d'une certaine sécurité, vous avez besoin d'une certaine présence. Et il l'a."



Saliba, qui vient d'avoir 19 ans, a disputé 17 matches toutes compétitions confondues pour Saint-Etienne cette saison après avoir été longtemps blessé à un pied. Mais avant la pandémie de coronavirus qui a vu le football suspendu à travers le monde, il était de retour en pleine forme et jouait régulièrement.

Et Sagna - qui est actuellement libre de tout contrat et qui vit à Montréal alors qu'il demande la citoyenneté canadienne - surveille de près ses progrès avant son passage imminent à Arsenal. Le joueur de 37 ans a déclaré : "Pour lui, rester dans la ligue française après avoir signé pour Arsenal était la meilleure décision qu'il pouvait prendre car il savait qu'il allait changer pour un plus grand club, mais il savait qu'il devait améliorer ses performances".

"C'était comme un test, il a dû intensifier son jeu cette saison et le dernier match que j'ai vu de lui était incroyable. Je l'ai analysé en tant que fan d'Arsenal et il s'est très bien débrouillé" , ajoute l'ancien international tricolore.

Les attentes sont élevées avant l'arrivée de Saliba, les fans d'Arsenal espérent que le jeune défenseur central pourra résoudre les problèmes défensifs qui ont tourmenté leur camp lors des dernières saisons.

Mais l'entraîneur Mikel Arteta tentera sans aucun doute de protéger le jeune joueur de la pression qui résultera d'un changement aussi important et de lui laisser le temps de s'adapter à son nouvel environnement en .

Sagna, cependant, prend un autre de ses compatriotes comme preuve que les jeunes talentueux n'ont pas toujours besoin d'être retenus.

"Quelqu'un qui a toujours dit de ne pas parler d'âge est Kylian Mbappe" , a déclaré l'ancien international français. "Quand il a commencé à le dire, il avait 19 ans et maintenant il est l'un des meilleurs attaquants du monde. S'il [Saliba] croit qu'il peut être aussi bon que Van Dijk, il a probablement regardé ses matchs et les a analysés. C’est un dur labeur. Si vous voulez être le meilleur en défense, c'est une question de travail et de conviction."