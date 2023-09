Pour Cissé, Pogba est indéfendable

L’ancien international français, Djibril Cissé, ne comprend pas comment Paul Pogba a pu se faire avoir par son médecin.

A moins d’une étonnante indulgence à son égard, Paul Pogba devrait se faire suspendre plusieurs années pour avoir consommé un produit dopant. Le Français a été testé positif à la testostérone et il devrait le payer au prix fort si jamais la contre-expertise confirme résultats du premier examen.

« Pogba n’aurait jamais dû prendre ce médicament »

« La Pioche » ne se fait probablement pas trop d’illusions. Car ses faux-pas ont été nombreux dans cette affaire. D’abord, parce qu’il a pris des médicaments qui n’ont pas été autorisés par son club. Et aussi parce qu’il a lu la notice, qui signifiait clairement que ce qu’il consommait pouvait être considéré comme du dopage.

Pogba risque donc de toucher le fond. Mais il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. C’est ce que pense notamment Djibril Cissé. Contrairement à Didier Deschamps et à Kingsley Coman qui ont cherché à soutenir le joueur, l’ex international s’est montré intransigeant avec son compatriote : « Depuis que j’ai fait mon centre de formation, on nous interdit de prendre des médicaments donnés par des personnes tierces au club. C’est la règle de base et la règle d’or. Si je le sais, il doit le savoir aussi », a-t-il confié sur la Chaine L’Equipe jeudi.

« Compliqué de dire qu’il était maladroit »

Cissé n’arrive donc pas à se ranger dans le camp de ceux qui défendent Pogba. Néanmoins, il dit comprendre les raisons qui ont poussé l’ancien Mancunien a opté pour cette solution : « Moi je vois plus un geste de désespoir. Il s’est dit : « Il y a trop de trucs qui m’arrivent, de mauvais sort et j’ai envie de revenir plus vite et plus fort ». C’est un geste maladroit plutôt qu’autre chose. Mais c’est compliqué de dire qu’il était maladroit ».

En effet, la déchéance de Pogba ne cesse de s’étirer. Depuis son transfert à MU en 2018, il accumule les désillusions de tous genres, entre blessures et problèmes extrasportifs. Aujourd’hui, il n’a plus qu’à espérer que ceux qui le jugeront en tiendront compte avant de prononcer leur sanction à son encontre.