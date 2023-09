Testé positif à la testostérone, Paul Pogba dit l’avoir prise involontairement. Mais le Français a une très mauvaise qui tombe ce jeudi.

L’international milieu de terrain central tricolore (91 sélections, 11 buts) vit un début de saison très compliqué avec la Juventus cet été. Alors qu’il pensait vivre pleinement sa saison 2023-2024 après la précédente chaotique en raison de pépins physiques, Paul Labile Pogba, en plus du problème avec son frère Mathias, fait face à un gros souci professionnel.

Pogba diagnostiqué positif à la testostérone

C’est un début de semaine sauvage pour Paul Pogba. Lundi, le milieu de terrain français est testé positif à la testostérone par l'agence italienne antidopage après son test effectué en août dernier. En effet, le milieu est suspendu par les instances compétentes pour des résultats plus approfondis attendus très prochainement.

« Le Tribunal national antidopage informe que conformément à la recommandation du procureur national antidopage, il a prononcé la suspension à titre provisoire de Paul Labile Pogba », a indiqué l’agence Nado dans un communiqué à l’AFP, lundi. La sanction a été prononcée pour « violation des articles 2.1 et 2.2 pour la présence des substances prohibées suivantes : métabolites de testostérone », a-t-elle ajouté dans la note.

L'article continue ci-dessous

Au bord d’une suspension par les instances compétentes, la Juventus Turin a déjà inscrit le nom d’un milieu de terrain pour remplacer le Français. Thomas Partey est ciblé par la Vieille Dame.

Quand Pogba se fait tromper par son médecin personnel

Un nouveau détail vient de surgir et pourrait mettre en péril la défense de Paul Pogba dans l’affaire de dopage dans laquelle il est plombé depuis lundi. Contrôlé positif à la testostérone, le 20 août, à l'issue du déplacement de la Juventus à Udine (0-3), le milieu de terrain français aurait, à en croire les informations de la presse italienne, pu s'éviter de tels soucis s’il avait bien lu et respecté la notice du produit. Selon La Gazzetta dello Sport, la notice indiquait clairement les risques de dopage en cas d'absorption de la substance.

Mais ignorant cela, l’ancien milieu central de Manchester United jugé bon de donner sa confiance à un médecin américain. Ce dernier qui avait déjà conseillé Paul Pogba l'été dernier de ne pas se faire opérer du genou droit, avant que le champion du monde 2018 ne passe finalement sur le billard en septembre. Ignorant la notice, Pogba décide de souscrire à ce traitement, un produit d'origine américaine.

En attendant la contre-analyse de l'échantillon prélevé, Paul Pogba risque gros avec la justice italienne et peut compromettre sa carrière au vu de ses 30 ans. Car s’il est de nouveau positif à la testostérone, Pogba risque entre deux et quatre ans de suspension, selon son intentionnalité ou non de consommer ce produit dopant. Il pourrait, en cas de suspension par les instances judiciaires, voir son contrat être suspendu ou résilié par la Juventus Turin.