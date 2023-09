Deschamps exprime son soutien à Pogba

Le sélectionneur français Didier Deschamps a indiqué avoir passé un coup de fil à Paul Pogba, après la nouvelle de sa suspension.

Paul Pogba a toujours eu la cote auprès de Didier Deschamps. Et c’est toujours le cas aujourd’hui malgré ses déboires personnels. Alors qu’il a été contrôlé positif à la testostérone et suspendu à titre préventif en attendant les résultats d’une contre-expertise, « La Pioche » garde l’appui du sélectionneur français.

Deschamps ne condamne pas Pogba

Deschamps s'est exprimé au sujet de son ancien cadre juste après le match amical contre l’Allemagne (1-2). « Je ne peux pas imaginer qu’il ait pris sciemment les produits dopants, le connaissant, a-t-il déclaré sur TF1. Mais la substance, elle y est. Il faudra un petit peu de temps pour savoir le pourquoi du comment. C’est dommage pour lui. Moi, je l’ai toujours soutenu ».

Le patron tricolore a tout de même fait part de sa stupéfaction par rapport à la mauvaise nouvelle qui est tombée lundi. « Evidemment j’ai été très surpris. Je n’ai pas tous les éléments. Il y aura des choses qui vont suivre derrière. Il y a tellement de choses qui s’accumulent pour lui. J’ai échangé avec lui en messages et j’aurais le temps de lui parler encore plus après ».

DD ne veut donc pas condamner son protégé. Et il veut aussi croire en sa bonne foi, tout comme le fait la représentante du joueur Raffaela Pimenta. Ces dernières heures, elle ne cesse d’assurer que Pogba n’enfreindrait jamais les règles volontairement.

En attendant, l’ancien Mancunien se trouve tout de même dans une situation très délicate. Et les dernières révélations qui font état de consommation de compléments alimentaires à l’insu de son employeur et sur les conseils d’un ami ne vont probablement pas arranger son cas. Une suspension entre deux et quatre ans pourrait être prononcée à son encontre.