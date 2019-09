Pour André Villas-Boas, l'OM a réalisé un "très bon mercato" cet été ! Partagez-vous son avis ?

L'entraîneur portugais s'est dit plus que satisfait des recrues (Alvaro Gonzalez, Benedetto, Rongier). Cependant, fallait-il que l'OM recrute plus ?

André Villas-Boas était soulagé mercredi après la fin du feuilleton Valentin Rongier. L'entraîneur portugais pourra bien compter sur une troisième et dernière recrue sur ce mercato estival 2019. Après les venues d'Alvaro Gonzalez (prêté par ) et Dario Benedetto (acheté 15 millions d'euros ) à Bocas Juniors, l'OM a fait venir le milieu de terrain nantais pour 13 millions d'euros (hors bonus).

Satisfait de ce dénouement qui lui permet de récupérer un joueur supplémentaire pour l'entrejeu suite au départ de Luiz Gustavo à Fenerbahçe, l'ancien coach de Chelsea n'a pas hésité à qualifier de "très bon" le mercato phocéen, en rappelant au passage que l'OM est toujours concerné par les "limites du fair-play financier".

Pour les deux premières recrues, le Vélodrome a été rapidement conquis. Dario Benedetto a inscrit deux buts en trois titularisations et présenté un profil intéressant dans les combinaisons et les décrochages. Pour Alvaro Gonzalez, son autorité naturelle et son efficacité dans les duels en font déjà un élément indispensable à l'OM. Enfin Valentin Rongier, par sa connaissance de la L1 et sa régularité avec , a tout de la bonne pioche.

L'article continue ci-dessous

Cependant, il existe quelques réticences à cet optimisme qui habite le remplaçant de Rudi Garcia. En premier point, l'OM n'a pas recruté de remplaçant à Lucas Ocampos qui a rejoint le cet été. Les Phocéens manquent d'ailiers et en attendant le retour de Thauvin à 100%, ont dû faire jouer Dimitri Payet sur un côté. Un positionnement qui n'est pas le plus idéal pour le meneur de jeu phocéen.

André Villas-Boas a affirmé hier que l’OM a réalisé un très bon #mercato (Alvaro, Benedetto, Rongier) dans les limites du fair-play financier #OM



Partagez-vous l’avis de l’entraîneur marseillais ? Dites-nous tout ! 🤔 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 5, 2019

Par ailleurs,Jordan Amavi n'a toujours pas de concurrent à son poste. Andoni Zubiarreta, le directeur sportif de l'OM, a multiplié les pistes pour trouver un nouveeau latéral gauche (Juan Miranda, Johan Mojica, Diego Laxalt) mais n'est pas parvenu à finaliser ce dossier qui était assez urgent selon les supporters et les observateurs.

Ce jeudi matin, nous vous demandons tous simplement si vous partagez l'avis enthousiaste d'André-Villas Boas ou si vous êtes au contraire plus mitigés sur l'intersaison marseillaise. N'hésitez pas à nous répondre sur nos différents réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

L'OM a-t-il réalisé un "très bon" mercato cet été ?