Portugal - Espagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Finale de rêve en Ligue des Nations ! Le Portugal de Ronaldo défie l'Espagne du prodige Lamine Yamal. Choc des générations pour un sacre à Munich !

Ce dimanche soir, la Ligue des Nations offre une affiche de rêve, une bataille générationnelle qui dépasse le simple cadre d'un match de football. D'un côté, le Portugal et son icône éternelle, Cristiano Ronaldo, 40 ans. De l'autre, l'Espagne et son prodige à l'insolence magnifique, Lamine Yamal, 17 ans. Deux époques, deux styles, mais un seul trône pour le vainqueur, qui deviendra la première nation à remporter deux fois ce trophée.

Le Portugal : Le dernier défi de Ronaldo, l'ambition d'une nation

Tombeurs de l'Allemagne en demi-finale au terme d'un scénario renversant, les Portugais arrivent à Munich portés par une confiance retrouvée. Pour le sélectionneur Roberto Martínez, parfois critiqué, cette finale est une occasion de rédemption. Mais tous les regards sont inévitablement tournés vers l'inusable Cristiano Ronaldo. À 40 ans, le capitaine légendaire, buteur décisif en demi-finale, veut ajouter une ligne de plus à son immense palmarès et prouver que sa soif de vaincre est intacte. Entouré d'une génération dorée (Vitinha, Bernardo Silva, Rúben Dias), il entend guider son pays vers un deuxième sacre dans la compétition, six ans après le tout premier.

AFP

L'Espagne : La furia d'un prodige à la conquête de l'Europe

Face à la légende portugaise se dresse la nouvelle vague espagnole, décomplexée et redoutablement efficace. Invaincue depuis plus de vingt matchs, la Roja de Luis de la Fuente, tenante du titre, impressionne par sa puissance offensive et sa maîtrise collective. Son symbole ? L'insaisissable Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l'ailier barcelonais a ébloui le continent par son audace et son talent, terrassant la France en demi-finale avec un doublé. Il incarne à lui seul le renouveau d'une sélection qui rêve ouvertement d'égaler la dynastie de 2008-2012 et qui se présente à Munich avec le statut de favori.

Munich, arène d'un duel pour l'histoire

Plus qu'une simple opposition de styles, cette finale est un passage de témoin symbolique. Le duel entre Ronaldo et Yamal, séparés par 23 ans d'histoire, captive toute la planète football. L'expérience et la rage de vaincre de l'un face à l'insouciance et au génie naissant de l'autre. Dans l'arène bavaroise, l'Espagne et le Portugal ne se disputent pas seulement un trophée ; ils se livrent à un duel pour la suprématie, un choc de titans qui couronnera le nouveau roi de l'Europe. Ne serait-ce que pour un an.

Ci-dessous, GOAL vous propose tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Portugal - Espagne ?

📺 Diffusion TV & streaming – Portugal vs Espagne 🌍 Pays / Région 📡 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France TF1 TF1+ 🇩🇪 Allemagne RTL / DAZN RTL+ / DAZN App 🇮🇹 Italie RAI 2 RAI Play 🌍 Balkans Arena Premium 1 — 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🇬🇧 Royaume-Uni ITV 1 ITVX 🇺🇸 États-Unis FOX TV FOX Sports App 🇹🇷 Turquie TV8 TV8 Web/App 🇪🇸 Espagne TVE La 1 RTVE Play 🇨🇭 Suisse RTS 2 Play Suisse 🛡️ Astuce : utilisez un VPN pour accéder aux diffusions de votre choix selon la zone géographique 🌍

ux États-Unis (US), la finale de l'UEFA Nations League entre le Portugal et l'Espagne sera diffusée et retransmise en ligne en direct via Fubo, DirecTV Stream, Sling, Fox et ViX (avec Sling TV).

Consultez le Live Match Centre de GOAL pour les mises à jour.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Portugal - Espagne

UEFA Nations League A - Championship Playoff Allianz Arena

Le match de la Ligue des Nations de l'UEFA entre le Portugal et l'Espagne se jouera à Allianz Arena à Munich, Allemagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le dimanche 8 juin, 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Portugal

Avec un délai très court entre la demi-finale et la finale de dimanche, Roberto Martinez ne devrait pas chambouler son onze de départ. Lors du tour précédent, l’une de ses rares surprises fut d’aligner João Neves (habituellement milieu de terrain au PSG) au poste de latéral droit. Auteur d’une prestation solide, le jeune talent pourrait être reconduit à ce poste. Dans l’entrejeu, Vitinha frappe à la porte et pourrait griller la priorité à Rúben Neves.

À 40 ans, Cristiano Ronaldo continue de défier le temps. L’attaquant d’Al-Nassr, en fin de contrat en Arabie Saoudite, aura à cœur de marquer les esprits. Que ce soit pour séduire un futur club ou pour prouver qu’il reste un atout de poids, le capitaine portugais reste redoutable : il compte déjà 7 buts dans cette Ligue des Nations, meilleur total de la Ligue A. Un nouveau doublé à Munich lui permettrait d’égaler Viktor Gyökeres en tête du classement des buteurs toutes divisions confondues.

Infos de l'équipe d'Espagne

Côté espagnol, la prestation contre la France a été d’une fluidité impressionnante, et Luis de la Fuente n’a que peu de raisons de modifier une équipe aussi bien huilée. Fabian Ruiz pourrait prétendre à une place dans l’entrejeu, mais le trio Pedri – Mikel Merino – Martín Zubimendi semble intouchable après leur performance aboutie en demie.

Et que dire de Nico Williams Jr ? Véritable poison sur son aile, le feu follet de l’Athletic Bilbao a dynamité la défense française : un but pour ouvrir le score, une passe décisive pour Pedri, et une menace constante pendant 90 minutes. Quand Nico est sur le terrain avec la Roja, les latéraux adverses savent qu’ils vont passer une soirée compliquée.

La forme des deux sélections

Confrontations directes