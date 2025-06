Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo remet Lamine Yamal à sa place

Portugal vs Espagne

Cristiano Ronaldo s'est exprimé devant les médias samedi et, lors de sa conférence de presse, a évoqué Lamine Yamal

Un joueur qu'il affrontera pour la première fois dimanche lors de la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA entre l'Espagne et le Portugal.

Selon Diario AS, Ronaldo a donné son avis sur Lamine Yamal, tout en mettant en garde ceux qui placent de grandes attentes sur l'ailier barcelonais de 17 ans.

« Lamine Yamal se porte très bien, il exploite pleinement son talent. Maintenant, laissez-le grandir et ne lui mettez pas trop de pression. Laissez-le évoluer, laissez-le bien s'épanouir, soulagez-le. Il ne manque pas de talent. »

Ronaldo, qui a été encensé par le gardien espagnol Unai Simon avant la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, a également ri des comparaisons entre lui et Lamine Yamal, qu'il estime devoir être comparé à des joueurs de sa génération.

« Cristiano a toujours opposé ceci ou cela, j'y suis habitué. Ce sont des générations différentes, l'une commence et l'autre finit. Ils devraient comparer Lamine à Vitinha, qui est plus proche (de sa génération). Mais qu'il n'y ait pas de problème, je reste avec les critiques. En réalité, c'est une sélection contre une autre. Mais je comprends, les médias échauffent le jeu, c'est normal. Ce que je souhaite avant tout, c'est que le Portugal soit à un bon niveau et gagne, contre une équipe qui est probablement la meilleure du monde. »

Ronaldo estime que Lamine Yamal ne devrait pas remporter le Ballon d'Or.

Lamine Yamal est considéré comme l'un des favoris pour le Ballon d'Or 2025, mais selon Ronaldo, le jeune homme ne devrait pas remporter le trophée ; il estime qu'il devrait plutôt être décerné à un joueur du Paris Saint-Germain.

« Les récompenses individuelles ne font plus l'unanimité ; je ne peux rien dire sur qui devrait gagner. À mon avis, ceux qui se démarquent et remportent la Ligue des champions devraient gagner. Mais il n'y a pas de consensus. Je ne crois pas beaucoup aux récompenses individuelles, car je sais ce qui se passe en coulisses. Lamine pourrait gagner, comme Dembélé ou Vitinha, d'autres joueurs prometteurs… Mais les récompenses individuelles n'ont aucune importance. »