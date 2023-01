Portugal : Cristiano Ronaldo remplaçant à la Coupe du monde 2022 ? Des doutes existaient pour Bernardo Silva

Bernardo Silva affirme que la mise sur la touche de Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2022 n'a guère surpris ses coéquipiers.

Cristiano Ronaldo a connu une fin d'année 2022 bien loin de ses attentes initiales. L'attaquant portugais a vu son contrat être résilié par Manchester United après un début de saison compliqué et un statut qui ne lui plaisait guère et alors qu'il nourrissait de grandes ambitions pour sa dernière Coupe du monde avec le Portugal, CR7 a finalement vu les deux dernières rencontres de son équipe depuis le banc de touche.

"Nous nous demandions si c'était possible"

Le quintuple Ballon d'Or a été écarté pour le huitième de finale contre la Suisse au Qatar, avant de rester parmi les remplaçants lors de la défaite surprise en quart de finale contre le Maroc. Ronaldo avait considérablement manqué de temps de jeu à Manchester United, avant de voir son contrat résilié à Old Trafford, et Silva affirme que les coéquipiers internationaux du légendaire attaquant "se doutaient" que des décisions importantes seraient prises au Moyen-Orient.

Le meneur de jeu de Manchester City, Bernardo Silva, est revenu dans les colonnes de Record sur la décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc qui "n'était pas étrange" : "Entre nous, nous avons discuté et nous nous sommes demandé si cela était possible ou non, car les joueurs parlent. Mais nous n'avons pris connaissance de l'équipe dans le vestiaire que lorsque nous sommes arrivés au stade, deux heures avant le match".

"Je n'ai pas été choqué"

"Il y a 26 joueurs, trop pour que l'entraîneur puisse choisir pour chaque match spécifique. Cela ne me choque jamais qu'il décide de prendre l'un ou l'autre. Bien ou mal selon l'opinion de chacun, l'entraîneur a le droit de prendre les décisions qu'il prend", a ajouté l'ailier de Manchester City. Après sa décadence à Manchester United, Cristiano Ronaldo a même vu son statut en sélection être bouleversé.

Heureusement pour lui, le Portugais a terminé l'année 2022 en prenant sa décision pour son futur et en signant du côté d'Al-Nassr pour vivre une nouvelle aventure footballistique. Malgré une fin de Coupe du monde en eau de boudin, Ronaldo reste le meilleur buteur de l'histoire du football international masculin, avec 118 réalisations en 196 apparitions avec le Portugal, mais - Fernando Santos ayant quitté son poste de sélectionneur - il reste à voir combien de sorties supplémentaires il fera à ce niveau.

Malgré son départ du continent européen pour l'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo n'a pas annoncé sa retraite internationale, avec l'Euro 2024 comme prochaine échéance majeure qu'il avait déclaré vouloir jouer avant la Coupe du monde au Qatar. Reste à savoir quelle sera la position du futur sélectionneur du Portugal qui n'a toujours pas été nommé.