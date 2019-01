Qu'est-ce qu' un GOAT dans le football ? Messi contre Ronaldo et les meilleurs joueurs de l'histoire

Si vous n'êtes pas familier avec le sport, le terme peut sembler une énigme pour vous, mais rassurez-vous, il ne fait pas référence à un animal.

Ceux qui utilisent les médias sociaux ont peut-être rencontré le terme «GOAT» utilisé en association avec les meilleures compétitions sportives du monde. Roger Federer, Usain Bolt, Tom Brady et LeBron James ne sont que quelques-uns des noms qui ont été baptisés GOAT. Des personnalités telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo figurent régulièrement sur des listes similaires d’athlètes de haut niveau.



Alors, que signifie GOAT et qui est le GOAT? GOAL s'est penché sur la question.

Qu'est-ce que GOAT veut dire ?

GOAT (ou G.O.A.T.) est un acronyme qui signifie «le meilleur de tous les temps». C'est une étiquette réservée à l'individu considéré comme le maître incontesté de son sport. Outre le talent exceptionnel, pour être considéré comme une GOAT, la personne doit également maintenir un niveau élevé de réalisation. Bien qu’il soit utilisé depuis longtemps, ce terme a été popularisé au XXe siècle par le champion de boxe des poids lourds, Muhammad Ali, qui, en 1964, s’est déclaré "le meilleur" après avoir battu Sonny Liston. Il est ensuite devenu un surnom pour Ali tout au long de sa carrière et il a revisité le slogan après avoir vaincu George Foreman par KO, contre toute attente, en 1974.

"Tout le monde arrête de parler maintenant. Attention ! Je vous ai dit à tous mes critiques, je vous ai dit à tous que j'étais le meilleur de tous les temps quand j'ai battu Sonny Liston", a déclaré Ali à la suite de la bagarre qualifiée de "Rumble in the Jungle". "Je te l'ai dit aujourd'hui, je suis toujours le plus grand de tous les temps. Ne me bats plus jamais. Ne dis plus jamais que je vais être vaincu. Ne me fais plus jamais l'opprimé avant l'âge de 50 ans environ." Comme son nom l'indique, le GOAT n'est pas seulement considéré comme meilleur que tous ses contemporains, mais mieux que tous ceux qui l'ont précédé.

Qui est le GOAT en football ?

La GOAT du football est un sujet de débat permanent au sein de la communauté, mais le consensus de ces dernières années a ramené la question à l'un des deux joueurs: Ronaldo ou Messi. La nature même du jeu signifie qu’il n’existe pas de méthode simple et fiable pour mesurer qui est exactement le plus grand de tous les temps, mais cette réalité n’a pas arrêté les arguments. Ronaldo et Messi ont tous deux remporté le Ballon d'Or - remis au joueur considéré comme le meilleur au monde - à cinq reprises, soit plus que tout autre joueur. Messi a une longueur d'avance sur le soulier d'or européen, qu'il a déjà remporté cinq fois contre quatre pour Ronaldo, tandis que Ronaldo a remporté cinq fois la Ligue des champions contre quatre pour Messi.

La jauge permettant de discerner qui est le GOAT peut varier, mais certains ont mis en avant la capacité de Ronaldo à exceller dans un certain nombre de pays pour justifier sa place au-dessus de l’Argentin. En outre, le capitaine portugais a remporté de grands honneurs avec son pays (vainqueur du championnat d’Europe en 2016), un exploit que Messi n’a pas encore accompli au niveau senior avec l’Argentine (il a remporté une médaille d’or olympique et le titre mondial des moins de 20 ans).



Le fait que Messi joue pour Barcelone et Ronaldo pour le Real Madrid a renforcé la rivalité et alimenté le débat, dans la mesure où ils se disputaient le Clasico. Les deux joueurs se sont encouragés et ont embrassé l'étiquette de GOAT, avec Messi posant timidement avec une chèvre vivante dans une édition de PAPER Magazine, tandis que Ronaldo a brièvement formé une barbichette à la Coupe du monde 2018. "La rivalité avec Cristiano était très saine et bonne pour les fans", a déclaré le capitaine barcelonais à Marca après le passage de Ronaldo à la Juventus.

Autres GOAT dans l'histoire du football

La domination de Messi et Ronaldo au cours de la dernière décennie a réduit les chiffres emblématiques du football à une réflexion après coup, mais il reste encore beaucoup de joueurs à revendiquer le titre de GOAT. Le compatriote de Messi, Diego Maradona, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine en 1986 et qui a brillé à Barcelone et à Naples, en est un exemple, mais il est intéressant de noter que Maradona considère Messi comme son héritier et a proclamé le natif de Rosario comme le plus grand.

Johan Cruyff, légende des Pays-Bas et de Barcelone, est un autre joueur considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps. Il a remporté trois Ballons d'Or au cours de sa carrière et était la force créatrice qui a conduit l'Ajax à trois victoires en Coupe d'Europe au début des années 1970. L'influence de Cruyff se fait encore sentir à Barcelone à ce jour, avec le Hollandais surnommé El Salvador ou Le Sauveur par les fans du club catalan.



Pelé, Ronaldo (O Fenomeno), Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Michel Platini et Franz Beckenbauer sont également déclarés comme les plus grands. Parmi les candidats les plus récents, citons Andres Iniesta, Luka Modric, Xavi et Ronaldinho.

Quels sont les futurs GOAT du football ?

Lorsque Messi et Ronaldo raccrocheront finalement les crampons, un vide apparaîtra dans lequel un prétendant entrera, et déjà quelques stars sont vantées pour devenir leurs successeurs. La star du Brésil et du Paris Saint-Germain Neymar a longtemps été proclamée l'héritière naturelle du trône du GOAT, mais ses blessures et son mauvais état physique lui ont fait perdre son nom ces dernières saisons. Le coéquipier du PSG de Neymar - et vainqueur de la Coupe du monde - Kylian Mbappé a consolidé son statut de l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde en 2018, mais il devra maintenir ses exigences élevées pour mériter l'étiquette GOAT.

Le meneur de jeu de Chelsea Eden Hazard, Mohamed Salah de Liverpool et Antoine Griezmann de l'Atletico Madrid se sont catapultés dans les parages de Ronaldo et Messi, mais le sentiment est que tous devront relever de nouveaux défis pour atteindre le même niveau. Il y a également toujours une chance qu'un phénomène apparaisse de nulle part et dépasse Messi et Ronaldo.