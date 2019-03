João Felix : "Cristiano Ronaldo est un exemple pour tous"

Fan de la star portugaise, le phénomène de Benfica va évoluer avec lui en sélection nationale. Il a répondu à l'intérêt des grands clubs européens.

Si le retour de Cristiano Ronaldo a été la principale attraction de la dernière liste de Fernando Santos il y en a eu une autre : la présence du phénomène João Felix. En à peine deux mois, l'attaquant de s'est fait un nom au pays et a explosé aux yeux des plus grands clubs européens qui lui font les yeux doux. Appelé en sélection pour la première fois, l'attaquant de Benfica, encore buteur face à Moreirense, va pouvoir évoluer avec son idole. Dans une interview accordée à Marca, il a encensé Cristiano Ronaldo.

"À ma position mes modèles sont Kakà et Rui Costa. Ensuite il y a Ronaldo... Ça me plairait beaucoup de jouer avec lui. C'est un professionnel exemplaire et un exemple pour tous", a avoué João Felix qui va voir son rêve exaucé en sélection nationale cette semaine, et très certainement dans les mois à venir s'il poursuit sur sa dynamique, mais aussi peut-être un jour en club puisque la serait en bonne position dans ce dossier avec l'aide de Jorge Mendes.

João Felix a répondu à l'intérêt des plus grands clubs européens : "En ce moment même je pense à Benfica. On arrive sur une fin de saison avec une lutte très serrée pour le titre. Je ne peux pas penser à tout ce qui se passe autour de moi. Mon rêve est toujours de jouer dans des grands clubs, jouer de grandes compétitions, mais comme je l’ai dit, je suis ici et je suis très heureux à Benfica, qui fait aussi partie des grands d’Europe".

João Felix attiré par l'

"Oui, ce sont peut-être des chiffres fous (les 120 millions de sa clause, ndlr). Mais moi je ne prête pas attention au marché ni aux valeurs, ça se sont des sujets d’agents et de présidents. Moi je me contente de jouer. Le football espagnol est celui qui m’attire le plus. Le Barça et le sont deux des meilleures équipes du monde, je les suis depuis que je suis petit. Mais aujourd’hui je veux être ici, je me sens très bien à Benfica", a ajouté le néo-international portugais.

Le meneur de jeu de Benfica a évoqué son style de jeu : "Mon point fort? Mon intelligence de jeu. Mon point faible? Je dois améliorer mon physique. "Ce n'est pas de la pression mais je ressens la responsabilité, le fait que je peux être perçu comme un exemple et je veux faire tout mon possible pour qu'ils continuent à me voir comme cela. Rui Costa ? J'ai vu des vidéos, je crois qu'on peut un peu m'identifier à lui c'est vrai. mais j'en suis encore loin, je n'ai que 19 ans".

"J'aime beaucoup Mbappé et cette célébration. J'ai pensé que c'était le meilleur moment pour la faire. C'est mon attaquant préféré en ce moment", a également avoué João Felix. L'attaquant portugais est en passe de connaître une ascension aussi fulgurante que l'attaquant du PSG. Il risque d'être l'attraction du prochain mercato estival comme l'a été Kylian Mbappé à l'été 2017 après sa première saison en équipe première à l'AS .