Juventus-Atletico (3-0) : Cristiano Ronaldo envoie les Bianconeri en quarts de finale

Grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, la Juventus a remonté son retard sur l'Atletico Madrid et sera en quarts de finale de la C1.



-Atletico Madrid : 3-0

Buts : Cristiano Ronaldo (27e, 48e, 86e)

Incroyable. Historique. Encore une remontada dans ces huitièmes de finales de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo a encore frappé. Il avait annoncé une grande soirée au public turinois et il a tenu parole. La Juventus devait effectuer une "remontada" pour se qualifier en quarts de finale de la C1 et l'équipe italienne l'a fait. La Juventus a dominé de bout en bout cette rencontre et a logiquement renversé l'Atletico Madrid.

Après sa défaite par deux buts d'écart à l'aller, la Juventus devait une revanche à ses supporters. Les hommes d'Allegri ont attaqué la rencontre pied au plancher, montrant leurs intentions de l'emporter. La Juventus a poussé et contraint l'Atletico Madrid à défendre bas et aurait pu être récompensée dès la 6ème minute. Après un corner, Chiellini a marqué, mais le but a été refusé par l'arbitre. Oblak a été touché par Cristiano Ronaldo et après utilisation de la vidéo, une faute a été sifflée en faveur du portier slovène.

Les Bianconeri ne se sont pas laissés abattre et ont poursuivi leur marche en avant. De son côté, l'Atletico Madrid a peiné à exister et à conserver le ballon. Finalement, après plusieurs tentatives de centres infructueuses soit par manque de précision soit à cause de la solidité des madrilènes, la Juventus a été récompensée avant la demi-heure de jeu. Sur un centre de Bernadeschi, Cristiano Ronaldo s'est élevé plus haut que tout le monde et a propulsé le ballon au fond. Son 2ème but de la saison en C1, son 23ème face à l'Atletico Madrid mais surtout son 122ème en C1.

Cristiano Ronaldo tout feu, tout flamme

L'article continue ci-dessous

La Juventus a tenté d'emballer le match mais n'a pas réussi à inscrire un second but avant la pause et ce malgré les deux belles occasions de Bernardeschi sur coup franc et grâce à un retourné acrobatique. En fin de première période, Morata était proche de l'égalisation. Discret tout au long de la première période, l'Espagnol s'est retrouvé seul au point de penalty mais n'a pas cadré sa tête. Une première période très intense.

Les Bianconeri ont attaqué la seconde période comme la première. Ils ont poussé et ont été logiquement récompensé grâce à un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Trouvé sur un centre de Cancelo, le Portugais a de nouveau pris le dessus sur son vis-à-vis. Un but validé grâce à la goal-line technology. La Juventus a rattrapé son retard et s'offrait le droit de jouer une prolongation. Les changements d'Allegri ont perturbé les Bianconeri pendant quelques minutes, mais alors que l'on se dirigeait tout droit vers une prolongation, Bernardeschi est allé chercher un penalty inespéré.

Sans trembler, du haut de toute son expérience, Cristiano Ronaldo l'a transformé, s'offrant un triplé historique. La Juventus a remonté son retard sur l'Atletico Madrid et a réussi l'impensable en se qualifiant ainsi pour les quarts de finale de la C1. L'année dernière, la Juventus était passée tout proche d'une remontada face au mais avait vu ses espoirs balayé par un certain Cristiano Ronaldo. Avec le Portugais dans ses rangs, la Juventus a réussi à le faire face à l'Atletico Madrid et se positionne comme l'un des favoris pour remporter cette Ligue des champions.