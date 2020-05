Porte ouverte pour Adama Traoré (Wolverhampton) ?

Le puissant ailier des Wolves est suivi par les Reds. Et selon un ancien joueur de Wolverhampton, il peut partir à tout moment.

L'ancien milieu de terrain des Wanderers, Seyi Olofinjana, a déclaré qu'Adama Traoré pouvait quitter le club n'importe quel jour, comme n'importe quel autre joueur des Wolves, alors que courtise l'ancien joueur du Barça.

«C'est un bon joueur et nous avons tous vu ce qu'il est capable de faire. Son rythme, sa puissance, ses buts, ses compétences avec le ballon et sa longueur sur le terrain », a déclaré Olofinjana à Goal.

"Il le fait depuis quelques saisons, nous sommes donc très conscients de ce qu'il apporte sur la table. Pour ce qui va lui arriver, le championnat n'est pas terminé, nous devons donc attendre cela. Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il a très bien fait pour le club."

"Tout le monde peut quitter les Wolves, il est venu et il peut partir n'importe quand. En ce qui concerne le véritable intérêt de ce transfert pour nous, il existe des procédures et des politiques que nous prenons en compte en tant que club, et grâce à ces procédures, nous savons si c'est la bonne étape à franchir pour nous ou non. »